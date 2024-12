Gentler Streak: Fitness- und Gesundheits-App integriert neuen Jahresrückblick

Der Gentler Streak Workout Tracker (App Store-Link) ist ein Bewegungs- und Fitnesstracker mit einer Besonderheit: Die Gesundheit steht immer an erster Stelle. Die App gibt Empfehlungen für Ruhephasen, Pausen und Workouts. Die App für die Apple Watch zeigt dabei die Herzfrequenzbereiche und den Trainingseffekt während des Trainings in Echtzeit an.

Die Nutzung von Gentler Streak ist grundsätzlich kostenlos, alle Funktionen lassen sich per Abo freischalten. Das Monatsabo ist für 7,99 Euro zu haben, das Jahresabo kostet 27,49 Euro. Für die Installation der App benötigt es neben 147 MB an freiem Speicherplatz auch mindestens iOS 15.0 oder neuer. Im letzten Jahr erhielt Gentler Streak sogar die begehrte „App des Jahres“-Auszeichnung von Apple in der Kategorie Apple Watch.

Erst Ende Oktober dieses Jahres hat Gentler Streak ein größeres Update erhalten, das die Anwendung auf Version 5.0 anhob. Nun meldet sich das Entwicklerteam mit einer neuen Aktualisierung zurück, die die App auf Version 5.0.7 bringt und zum Ende dieses Jahres ein besonders praktisches Feature mit sich bringt: Einen persönlichen Jahresrückblick. Im Changelog heißt es dazu:

„Mit diesem Update kannst du deine Apple Health-Daten für 2024 zum Leben erwecken! Unser jährlicher Aktivitätsrückblick ist für alle verfügbar: Kostenlose, Premium-, alte und neue Nutzer – solange du deine Workouts aufgezeichnet hast, haben wir deine Daten parat.“

Mit dem persönlichen Jahresrückblick lässt sich herausfinden, was man alles in diesem Jahr erreicht hat. Da 2024 noch läuft, wird der Rückblick bis Ende Dezember täglich aktualisiert, so dass man die eigenen Fortschritte bis zum letzten Tag verfolgen kann. Egal, ob man es ruhiger angegangen hat oder neue Rekorde aufgestellt hat: „Dein Rückblick feiert dein Tempo“, so das Gentler Streak-Team.

Darüber hinaus hat man mit dem Update auf Version 5.0.7 auch eine inspirierende Geschichte von Anthony Iannone integriert, die aufzeigt, wie er durch das Laufen von 5 km-Strecken seine gesundheitlichen Herausforderungen gemeistert hat. Weiterhin gibt es mit der Aktualisierung einen neuen Streak-Status für Körper- und Geist-Workouts eingeführt, und zudem Auswirkungen auf den Streak-Status bei mäßiger Schlafqualität hinzugefügt.

Das Update auf Version 5.0.7 mit Jahresrückblick und mehr steht allen Nutzern und Nutzerinnen von Gentler Streak ab sofort als kostenloser Download bereit. Gentler Streak bekommt im deutschen App Store zudem sehr gute Bewertungen: Im Durchschnitt werden für die Fitness- und Gesundheits-App 4,6 Sterne vergeben.