appgefahren Adventskalender: 7. Türchen mit Govee

Was wäre Weihnachten ohne die ganze schicke Beleuchtung? Das wäre nur der halbe Spaß. Und damit ihr in diesem Jahr so richtig eskalieren könnt, gibt es von uns ein weihnachtliches Paket von Govee. Darin enthalten sind gleich drei smarte LED-Lichtlösungen, mit denen ihr jede Menge Spaß haben könnt.

Los geht es mit den Govee Curtain Lights der zweiten Generation. Der Lichtervorhang besteht aus insgesamt 520 LEDs und verwandelt euer großes Terrassenfenster oder eure Wand in ein funkelndes Highlight. Dazu könnt ihr beispielsweise auf 100 spezielle Szenen zurückgreifen. Vom weihnachtlich geschmückten Tannenbaum, über einen Countdown bis hin zu animierten Tieren oder fliegenden Raketen ist hier so ziemlich alles dabei, was man sich vorstellen kann.

Ebenfalls im XXL-Paket enthalten sind die Govee Icicle Lights. Es handelt sich quasi um eine etwas abgespeckte Variante des Lichtervorhangs, die einfach nicht ganz so lang ist. Sie würde sich besonders gut am Balkongeländer oder Fenstergitter machen.

Nicht fehlen darf natürlich die passende Beleuchtung des Weihnachtsbaums. Die neue Govee Lichterkette macht euren Christbaum erst so richtig schick. Die Govee Christmas String Lights 2 haben jetzt RGBW-LEDs, können also auch echte Weißtöne darstellen. Das ist aus meiner Sicht eine wirklich wichtige Verbesserung, die für deutlich besseres weißes Licht sorgt.

Das große Govee-Paket hat einen Gesamtwert von knapp 400 Euro. Zusätzlich verlosen wir noch ein zweites, kleineres Paket, das uns Govee als Dankeschön zugesendet hat. Hier versteckt sich noch einmal ein Govee Icicle Lights, über das sich eine zweite Person aus der appgefahren-Community freuen darf.

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Falls ihr das Govee-Paket oder den Trostpreis gewinnen möchtet, müsst ihr bis 23:59 Uhr eine E-Mail an 7@appgefahren.de senden und im Betreff die folgende Frage beantworten:

Mit welchem Smart Home Standard sind die Govee Icicle Lights kompatibel?

HomeKit Zigbee Matter

Gestern haben wir ein iPad Air und Guthaben für MyPostcard verlost. Der Hauptgewinn geht an Sascha G., über etwas Guthaben dürfen sich Jens K. und Charly H. freuen. Teilgenommen haben 3102 Personen und die richtige Antwort waren 65 Euro (50+15).

Die Gewinnerin oder den Gewinner der Auslosung werden wir im nächsten Türchen bekannt geben und per E-Mail informieren. Bitte beachtet, dass pro Person nur eine Teilnahme pro Türchen erlaubt ist. Zudem ist der Rechtsweg ausgeschlossen und Apple nicht als Sponsor des Gewinnspiels tätig.