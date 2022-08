Gravis: Akku-Tausch für iPhone 8 und älter für nur 29 statt 59 Euro

Bei Gravis könnt ihr euren iPhone-Akku mal wieder günstiger tauschen lassen. Im August 2022 kostet der Akku-Tausch für die iPhone-Modelle 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8 und 8 Plus nur 29 Euro statt 59 Euro. So kann man sein altes iPhone wieder auf die Beine bringen und die Akkulaufzeit optimieren, immerhin haben die meisten Modelle schon mehrere Jahre auf dem Buckel.

Der Akku-Tausch geht oftmals sehr schnell über die Bühne. Gravis weist aber auch darauf hin, dass es zu nicht vorhersehbaren Wartezeiten kommen kann, wenn die Verfügbarkeit knapp ist oder zu viele Geräte in der Warteschleife auf die Bearbeitung warten.

Ob bei euch eine Gravis-Filiale in der Nähe ist, könnt ihr auf dieser Webseite prüfen. Zudem könnt ihr in den Einstellungen unter Batterie → Batteriezustand einsehen, wie viel Kapazität euer Akku noch hat.