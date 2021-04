Hand of Fate 2: Auch heute ist wieder ein Mac-Spiel gratis erhältlich

Mittlerweile ist es ja zur festen Tradition geworden: Jede Woche gibt es im Epic Games Store ein oder mehrere kostenlose Spiele. In dieser Woche ist mit Hand of Fate 2 auch wieder ein Titel mit dabei, den man auf einem Mac spielen kann.

Ein neuer Held wagt es, den Kartengeber in Hand of Fate 2 herauszufordern! Meistere ein lebendiges Brettspiel mit unendlich oft wiederspielbaren Quests – schalte neue Karten frei, gestalte dein Abenteuer, und besiege deine Feinde in gnadenlosen Echtzeitkämpfen!