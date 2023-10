Wrestle Jump 2: Spaßige Neuauflage ist komplett gratis

Es ist doch tatsächlich schon mehr als zehn Jahre her, seit wir zum ersten Mal Wrestle Jump auf dem iPad gespielt haben. Jetzt hat der finnische Entwickler Otto Ojala nachgelegt und Wrestle Jump 2 (App Store-Link) für iPhone und iPad veröffentlicht. In der Neuauflage geht es wieder mal überaus verrückt zur Sache, das ist aber nicht die einzige wichtige Neuigkeit.

Fast schon spannender ist die Tatsache, dass Wrestle Jump 2 komplett kostenlos angeboten wird. Es gibt keine Werbung, keine In-App-Käufe und es werden auch keine Daten gesammelt. Der Entwickler hat das Spiel einfach nur aus Spaß an der Freude im App Store bereitgestellt.

Wrestle Jump ist einfach ein spaßiger Zeitvertreib für zwei (oder vier)

Die Regeln von Wrestle Jump 2 sind schnell erklärt: Per Knopfdruck auf dem Bildschirm kann man die Beine seiner Figur strecken und muss auf diese Art und Weise versuchen, den Kopf des Gegners auf den Boden oder gegen eine Wand zu stoßen. Am meisten Spaß macht das natürlich, wenn man nicht alleine gegen den Computer spielt, sondern an einem Gerät gegen einen Freund.

Neben verschiedenen Umgebungen punktet Wrestle Jump 2 mit zufälligen Modifikationen. So kommen zum Beispiel Wind oder Rollschuhe zum Einsatz, um das Spiel noch ein wenig unberechenbarer zu machen.

Ein Blick in die Einstellungen lohnt sich durchaus. Dort kann man unter anderem einen 2-gegen-2-Modus aktivieren, um so mit bis zu vier Spielern an einem Gerät antreten zu können. Zudem gibt es einen Old-School-Modus mit einer etwas anderen Grafik und zusätzlichen Umgebungen. Das alles macht Wrestle Jump 2 zu einem wirklich spaßigen Zeitvertreib, den ihr unbedingt mal ausprobieren solltet.