Bose Quietcomfort: Geräuschunterdrückende Kopfhörer erstmals günstiger

Die Bose QuietComfort Over-Ear-Kopfhörer begeistern mich schon seit einigen Jahren, aktuell nutze ich die Bose QuietComfort 45. Diese bekommt ihr jetzt wieder günstiger – das ist aber noch nicht alles: Bei MediaMarkt ist auch erstmals die neue Generation der Bose QuietComfort Kopfhörer reduziert.

Da wäre beispielsweise das neue Top-Modell, die Bose QuietComfort Ultra. Sie sind erst vor wenigen Wochen für 499,95 Euro auf den Markt gekommen, dank der aktuellen Aktion bei MediaMarkt bezahlt ihr nur 420,13 Euro – das ist mit Abstand der beste Preis im Netz.

Die Ultra-Modelle zeichnen sich neben den „normalen“ Funktionen durch ein neues Design und das neue „Bose Immersive Audio“ aus, das Spatial Audio für alle zugänglich machen will und laut Bose „eine breitere, räumlichere Klangbühne“ erzeugt“, damit „Inhalte mehrdimensional und vielschichtig werden, unabhängig von der Audioplattform oder dem Gerät“. Bose Immersive Audio kommt dabei in zwei Modi – Still und Motion – die die Audiowiedergabe eurer Bewegung anpassen.

Bose QuietComfort: Nachfolger der QuietComfort 45

Falls ihr besondere Extras wie Spatial Audio nicht unbedingt benötigt, dann könnt ihr auch zu den etwas günstigeren Bose QuietComfort Kopfhörern greifen. Im Vergleich zum Ultra-Modell zahlt man hier 100 Euro weniger, der Listenpreis liegt bei 399,95 Euro. Offiziell wird dieses Modell als direkter Nachfolger der beliebten QC45er-Serie vermarktet. Und auch hier könnt ihr bei MediaMarkt sparen, im Rahmen der Aktion kosten die Kopfhörer nur 336,09 Euro.

Und wenn euch der Vorgänger reicht, dann könnt ihr beim Bose QuietComfort 45 derzeit sogar für nur 200,84 Euro zuschlagen. Auch das ist der beste Preis im Netz.