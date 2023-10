Ab 20 Uhr: MediaMarkt und Saturn schenken euch die Mehrwertsteuer

Die Aktion „Mehrwertsteuer geschenkt“ geht bei MediaMarkt und Saturn in die nächste Runde. Ab heute 20 Uhr und bis Montag 30. Oktober um 8:59 Uhr wird euch die Mehrwertsteuer geschenkt. Die Mehrwertsteuer bezahlt ihr am Ende natürlich trotzdem, umgerechnet gibt es einen Rabatt in Höhe von knapp 16 Prozent. Und das kann sich durchaus lohnen, allerdings solltet ihr für euer Lieblingsprodukt einen Preisvergleich starten, ob ihr wirklich den besten Preis bekommt. Die Aktion lohnt sich besonders bei sonst preisstabilen und teuren Produkten, hier fällt mir zum Beispiel Dyson ein. Aber auch Kaffeevollautomaten und Fernseher sind beliebte Produkte, die bei solchen Aktionen gute Preise erzielen.

Ebenfalls üblich: Nicht alle Marken nehmen an der Aktion teil. Folgende Marken und Produkte sind ausgeschlossen.

Apple, AVM, Amazon, Blink, Synology, SIGMA, Tchibo Cafissimo, Tchibo, KOENIC, ok., HTC, Sonos, Meta, PEAQ, Microsoft, Google, folgende Produktgruppen der Marke Samsung: Smartphones, Wearables, Notebooks, Convertibles und folgende Tablets der Serien: S7Lite, A8, TAB S9FE, TAB S9FE+, Sony WF-1000 XM5, Sony Playstation VR2, B&O Beoplay Portal, Tinte, Toner, Papier, Software & Games, Vorbesteller-Artikel, jede Art von Download-/Content-/Gaming-Cards und -Codes, Guthabenkarten, Gutscheinkarten/-boxen, Prepaidkarten, Film & Musik, E-Books/Bücher, Zusatzgarantien, von MediaMarktSaturn angebotene oder vermittelte Services und Dienstleistungen, Versandkosten, Nespresso Kapseln, Lebensmittel, Fotoarbeiten und -bücher, PC Komponenten, Verträge u. Verkäufe von und mit Drittanbietern und alle als Fundgruben-Artikel gekennzeichneten Produkte, ohne B2B, Demo-Ware.

Im Angebot

Anbei findet ihr eine kleine Auswahl an reduzierten Produkten, sortiert nach Kategorie. Der aktuelle Preisvergleich ist mit dabei, für die Liste anbei haben wir das schon für euch übernommen.

Praktische Haushaltshelfer

Kaffeevollautomaten

Fernseher

Lautsprecher

Tastatur und Maus

Nuki Smart Lock

Niki Smart Lock 3.0 Pro für 234,45 Euro (bei MediaMarkt/bei Saturn) – Preisvergleich: 274 Euro

Nuki Keypad 2.0 für 133,61 (bei MediaMarkt/bei Saturn) – Preisvergleich: 159 Euro

Festplatten und Speicher