deinHomie: Neues Freunde-Tool für Mobilfunk-Tarife vorgestellt

Anzeige. Ihr kennt doch sicherlich auch diese Personen, die seit Jahren mit dem gleichen, angestaubten Tarif unterwegs sind oder euch alle paar Jahre fragen, welcher Anbieter denn nun der Beste sei und für welches Angebot man sich am besten entscheiden sollte. Oder möglicherweise gehört ihr zu denjenigen, die keine Lust haben, sich mit dutzenden Angeboten auseinander zu setzen, und stattdessen lieber jemanden fragt, der sich damit auskennt. Genau für solche Fälle gibt es jetzt ein neues Online-Tool: deinHomie.de.

Die neue Plattform wurde von Motion TM auf die Beine gestellt, einem der führenden Online-Händler im Bereich der Telekommunikation. Die Nutzung des Portals ist kostenlos und unverbindlich, ihr müsst euch lediglich mit einer E-Mail-Adresse registrieren und könnt sofort loslegen, ohne weitere Daten angeben zu müssen. Aber was genau bietet deinHomie.de eigentlich?

deinHomie.de aus der Sicht eines Helfers

Solltet ihr bei euch in der Familie oder im Freundeskreis der Handy-Experte sein, der ständig nach Tipps und Angeboten ausgefragt wird, dann ist die Nutzung von deinHomie.de ganz einfach. Nach der Anmeldung könnt ihr einfach ein Profil für einen eurer Freunde anlegen und ihm eine Einladung schicken oder sofort dessen Wünsche erfassen, wenn ihr sie schon kennt. Hier gibt es bereits zahlreiche Optionen.

So könnt ihr beispielsweise das gewünschte Netz angeben, das benötigte Datenvolumen wählen und aus einigen anderen Extras wählen, beispielsweise kann die Mitnahme der Rufnummer als Voraussetzung eingestellt werden. Im Anschluss werden aus über 50.000 Kombinationsmöglichkeiten die passenden Angebote herausgesucht.

Aus diesen Angeboten könnt ihr dann einen oder mehrere Favoriten wählen und an euren Freund schicken. Ihr selektiert sozusagen aus den Angeboten vor. Euer Homie (Freund, Familie oder Bekannter) kann sich das Angebot anschauen, es annehmen oder seinen Bedarf kurz abändern. Sollte das Angebot passen, kann er den Antrag ausfüllen oder euch die Daten schicken und ihr erledigt es für ihn. Egal wer es macht, beide sehen immer was eingegeben wurde, so dass immer geholfen werden kann.

An dieser Stelle hört deinHomie.de aber noch nicht auf. In eurem Homie-Dashboard kann man alle Verträge und Laufzeiten aus der Familie und dem Freundeskreis im Blick behalten und die Personen einige Monate vor Ablauf der möglicherweise vorhandenen Vertragslaufzeit daran erinnern, dass bald eine Verlängerung oder ein erneuter Wechsel ansteht.

Eure Mühe wird dabei sogar belohnt. Für jeden Vertragsabschluss gibt es eine Prämie, die genaue Höhe ist vom jeweiligen Angebot abhängig – zum Teil gibt es aber bis zu 100 Euro. Was ihr am Ende mit der Prämie macht, ob ihr sie selbst behaltet oder mit eurem Homie teilt, das bleibt natürlich euch überlassen.

deinHomie.de aus der Sicht eines Homies

Solltet ihr zu den Personen gehören, die sich rund um Angebote, Preise und Möglichkeiten im Tarifdschungeln nur ungern den Kopf zerbrechen, dann habt ihr es mit deinHomie.de besonders einfach. Nachdem ihr eingeladen wurdet, könnt ihr eure Tarifwünsche ganz einfach über eine Web-Anwendung an euren „Experten“ aus der Familie senden und bekommt im Anschluss die passenden Tarifvorschläge direkt als Link zugesendet.

Von dort aus sind es dann nur noch wenige Klicks bis zum nächsten Tarif. Die gesamte Plattform ist für die Nutzung direkt auf dem Smartphone optimiert, ihr müsst euch also nicht extra an den Computer setzen oder euch durch unübersichtliche Webseiten klicken, die wichtige Vertragsinformationen irgendwo gekonnt verstecken.

Das ist unsere Einschätzung

Ihr könnt euch ja sicherlich denken, wer in meiner Familie gefragt wird, wenn es um Mobilfunk-Tarife geht. Ich kann mir jedenfalls sehr gut vorstellen, in Zukunft auf deinHomie.de zu setzen. Die Plattform ist übersichtlich gestaltet und einfach verständlich, eine wirklich unkomplizierte Sache.

Eine Plattform mit vergleichbaren Funktionen ist uns bisher jedenfalls noch nicht über den Weg gelaufen. Und auch wenn es bisher noch keine native App gibt, sondern alles im Browser läuft, funktioniert es schon richtig gut. Besonders spannend: Der Anbieter verspricht sogar, dass es in der geschlossenen Community exklusive Angebote gibt, die man so im Netz sonst nicht bekommen würde.

