Google Maps bringt Geschwindigkeitsbegrenzungen und Fahrspuranzeige nach Deutschland

In den kommenden Monaten wird der Suchmaschinengigant Google die Geschwindigkeitsbegrenzungen und die Fahrspuranzeige in Google Maps (App Store-Link) auch in Deutschland verfügbar machen. Mit KI-basierten Funktionen werden die Daten erfasst und angezeigt und auf 20 weitere Länder ausgeweitet, unter anderem auch für Deutschland. Die Anzeige ist weltweit schon in zahlreichen Ländern verfügbar, möglicherweise habt ihr die Anzeige der Geschwindigkeit ja schon einmal im Urlaub gesehen. Das ist wirklich praktisch, vor allem wenn die Sicht schlecht ist oder man auf Straßen unterwegs ist, auf denen man sich nicht so gut auskennt.

Gleichzeitig wird auch die Fahrspuranzeige auf Deutschland ausgeweitet, um sich schneller und bessere orientieren zu können. Die verbesserten Fahrspurdetails werden in zwölf Ländern eingeführt, darunter die USA, Kanada, Frankreich und Deutschland.

Immersive View für Routen

Um sich vorab ein Bild von einer Route, einem Weg und mehr zu machen, kann man „Immersive View“ nutzen. Egal ob mit Auto, zu Fuß oder mit dem Rad, mit Immersive View gibt es eine mehrdimensionalen Ansicht von Anfang bis Ende zu sehen. Das Feature ist jedoch nicht in Deutschland verfügbar, sondern vorerst nur in beliebten Regionen wie Amsterdam, Barcelona, Dublin, Florenz, Las Vegas, London, Los Angeles, Miami, New York, Paris, San Francisco, San Jose, Seattle, Tokio und Venedig.

Google Lens in weiteren Städten

Die Google Lens-Funktion in Google Maps nutzt KI und Augmented Reality, um dabei zu helfen, sich schnell zu orientieren – egal, ob man sich in einer neuen Stadt zurechtfinden oder Geheimtipps entdecken will. Die Google Lens-Funkton in Google Maps wird ab dieser Woche in mehr als 50 neuen Städten ausgerollt – darunter Austin, Las Vegas, Rom, São Paulo und Taipeh.