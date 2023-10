Twitter/X: Neues Audio- und Videoanruf-Feature, nach dem niemand gefragt hat

Am heutigen Tag ist es exakt ein Jahr her, seitdem Elon Musk den sozialen Kurznachrichtendienst Twitter übernommen hat. Mittlerweile nur noch als X bezeichnet, versorgt das nicht mehr ganz so soziale Netzwerk die Nutzer und Nutzerinnen regelmäßig mit Features, die sich allerdings niemand so richtig gewünscht hat. So auch jetzt geschehen mit einer neuen Audio- und Videoanruf-Funktion bei Twitter/X.

Ab sofort haben User die Möglichkeit, sich gegenseitig über Audio- und Videoanrufe auf der Plattform anzurufen. Ganz überraschend ist die Einführung des Features nicht, denn CEO Linda Yaccarino hatte bereits im August angekündigt, dass Videochats auf der Plattform Einzug halten würden. Die neue Funktion ist nur der jüngste Schritt in der Entwicklung von Twitter/X zur „Alles“-App, die Besitzer Elon Musk gern aus dem Netzwerk machen möchte.

Nach dem Öffnen von X würden laut Engadget einige User mit einer Aufforderung begrüßt, die ankündigt: „Audio- und Videoanrufe sind da!“ Die Aufforderung enthalte auch Anweisungen, wie man überprüfen kann, wer anrufen darf, oder andere Änderungen an der Funktion vornehmen kann.

Anruf-Funktion ist automatisch aktiviert

In den Einstellungen der eigenen Direktnachrichten kann man die Möglichkeit der Anrufe auch deaktivieren, sofern man bei Twitter/X nicht von anderen Personen angerufen werden möchte. Im dortigen Menü gibt es ein kleines Zahnrad-Symbol, wo man die Anrufoption deaktivieren kann. Möchte man die Option jedoch beibehalten, lassen sich Anrufe von verifizierten Usern, Personen im eigenen Adressbuch oder nur von Personen, denen man folgt, zulassen. Engadget hat eine klare Meinung zur neuen Anruf-Funktion, die ich persönlich unterschreiben kann:

„X hat nicht die beste Erfolgsbilanz, wenn es darum geht, einen sicheren Raum zu schaffen, insbesondere für Minderheiten, so dass es nicht schwer zu verstehen ist, warum viele Menschen es vorziehen würden, diese Funktion nicht zu nutzen. Außerdem wird nicht jeder die Aufforderung über die neue Anruffunktion erhalten, die standardmäßig aktiviert ist. […] Aber wenn dieses Feature unbedingt vorhanden sein muss, wäre es besser gewesen, wenn die Nutzer sie selbst aktivieren könnten, anstatt sie automatisch zu aktivieren. Manche Nutzer erfahren vielleicht erst dann von der Funktion, wenn ein zufälliger Troll sie anruft und anpöbelt.“

Solltet ihr Twitter/X noch nutzen und bisher keine Benachrichtigung über die neue Anruf-Funktion erhalten haben, empfehlen wir euch, in den Einstellungen der Direktnachrichten selbst nachzusehen, ob das Feature vorhanden und schon aktiviert ist. Ich persönlich könnte mir gerade nach den letzten Entwicklungen bei Twitter/X nicht einmal ansatzweise vorstellen, solch eine Funktion überhaupt aktiviert zu lassen – zumal nicht einmal geklärt ist, wie es um den Datenschutz, Verschlüsselung und generelle Sicherheit des neuen Anruf-Features bestellt ist.