tvOS 17.2 bringt seitliche Menüleiste aufs Apple TV

Mark Gurman von Bloomberg hatte schon zuvor berichtet, dass Apple ein neues Design für die TV-App plant. In der Beta-Version von tvOS 17.2 zeigen sich jetzt erste Änderungen, unter anderem gibt es eine neue Seitenleiste für eine einfache Navigation und mehr Ordnung.

Die neue Seitenleiste kann auf der linken Seite des Fernsehers eingeblendet werden und bietet einen Schnellzugriff auf die Suche, Jetzt ansehen oder Apple TV+. Gleichzeitig wird hier auch der MLS Season Pass, die Sport-Kategorie, der Store sowie die Bibliothek gelistet. Darunter gibt es Zugriff auf Kanäle, in Deutschland sind das Paramount+, Arthouse, ZDFselect, ARDplus, Crime Investigation und History Play. Klickt man sich in einen Kanal, werden dort nur die Inhalte gelistet, die der Kanal auch anbietet. Gleichzeitig werden in der neuen Seitenleiste auch Apps angezeigt, die mit Apple TV+ verbunden sind.

Wann kommt tvOS 17.2?

tvOS 17.2 wird zusammen mit iOS 17.2 zwischen November und Dezember verfügbar gemacht.