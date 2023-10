Amazon Photos für Mac: Update limitiert uploadbare Dateiformate

Amazon Photos für den Mac hat ein Update bekommen, das ihr ab sofort kostenlos herunterladen könnt. Version 9.0 des Foto-Upload-Tools kommt mit einer Beschränkung der hochladbaren Dateiformate daher: Nutzer und Nutzerinnen, die die App genutzt haben, um Dateien, die keine Fotos oder Videos waren, in die Amazon Cloud hochzuladen, müssen künftig auf einen andren Service umsteigen.

Prime-Mitglieder können eine unbegrenzte Anzahl an Fotos in Amazon Photos speichern. Im Falle von Videos stehen 5 GB Speicherplatz kostenfrei zur Verfügung. Da es in der Vergangenheit immer wieder User gegeben hat, die das Tool genutzt haben um andere als Foto- und Video-Dateien in der Cloud zu speichern, kommt Version 9.0 nun mit einer Beschränkung der Dateiformate daher, die hochgeladen werden können. Künftig ist lediglich ein Upload folgender Formate möglich:

Fotos : BMP, GIF, HEIC, HEIF, HEVC, iOS Burst Photos, iOS Live Photos, JPEG, JP2, PNG, ProRaw, TIFF, WEBP und GIF

: BMP, GIF, HEIC, HEIF, HEVC, iOS Burst Photos, iOS Live Photos, JPEG, JP2, PNG, ProRaw, TIFF, WEBP und GIF Videos: AVI, ASF, Flash, HEIF, HEVC, MP4, MTS, MPG, OGG, QuickTime und WMV

Wer also künftig PDF-, Word- oder andere Dateien in der Cloud speichern möchte, muss auf einen anderen Dienst zurückgreifen. Auch das Speichern im Amazon Drive wird nicht mehr möglich sein, da dieser Dienst zum 31.12.2023 eingestellt wird.

Echo Show 8 Photos Edition und Preiserhöhungen?

Da Amazon mit dem kürzlich vorgestellten „Echo Show 8 Photos Edition“ ein auf die Wiedergabe von Fotos und Videos optimiertes Echo-Show-Gerät vorgestellt hat, gilt es als wahrscheinlich, dass Amazon seinen Photos-Service noch einmal überarbeiten wird. Was dann folgt, dürften vermutlich auch Preiserhöhungen sein. Das Update von Amazon Photos könnt ihr hier laden.