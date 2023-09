Amazon Echo Show 8: Digitale Bilderrahmen-Funktion kostet extra

Amazon verwandelt seinen Echo Show endlich in einen richtigen digitalen Bilderrahmen – aber für dieses Privileg muss die Kundschaft extra bezahlen. Die neue Echo Show 8 Photos Edition, die das Unternehmen in der vergangenen Woche auf dem Hardware-Event angekündigt hat, kostet 10 USD mehr als die Standardversion des neuen intelligenten Displays, ermöglicht es aber, Fotos zum „primären Inhalt des Startbildschirms“ zu machen.

Die Show 8 Photos Edition wird im Herbst in den USA für 159,99 USD erhältlich sein und verfügt über die gleichen Funktionen wie der neue Echo Show 8 der dritten Generation. Für die zusätzlichen 10 USD erhält man jedoch ein sechsmonatiges Abonnement für Amazons neuen PhotosPlus-Service, der diesen neuen „erweiterten Fotomodus“ ermöglicht. Amazon lässt dazu wissen:

„PhotosPlus ermöglicht den Fotomodus, der persönliche Erinnerungen und von Familie und Freunden geteilte Fotos zu den primären Inhalten macht, die Sie auf dem Startbildschirm der Echo Show 8 Photos Edition sehen, eine 30-sekündige Diashow-Rotationsgeschwindigkeit, mit der Bilder einen bleibenden Eindruck in Ihrem Zuhause hinterlassen, und 25 GB Foto- und Videospeicher von Amazon Photos. Prime-Mitglieder erhalten mit ihrer Mitgliedschaft unbegrenzten Fotospeicher und 5 GB Videospeicher und können diesen zusätzlichen Speicher zur Sicherung von Videos nutzen.“

Nach sechs Monaten hat man dann 1,99 USD pro Monat zu zahlen, um den Fotomodus zu behalten. Es lässt sich jederzeit kündigen, aber wenn man davon Gebrauch macht, wird der Echo Show 8 Photos Edition wieder zu einem normalen Echo Show 8. Dies bestätigte Amazon-Sprecherin Courtney Ramirez gegenüber The Verge. Obwohl es sich offenbar um die gleiche Hardware handelt, kann der normale Show 8 den neuen Fotomodus nicht nutzen. „Der Foto-Weiterleitungsmodus ist exklusiv für die Echo Show 8 Photos Edition“, so Ramirez.

Fotos als „primärer Inhalt“ auf dem Display

Das Fehlen einer vollumfänglichen Fotorahmen-Funktion war schon seit längerem einer der großen Kritikpunkte beim Amazon Echo Show. Derzeit kann man auf den Echo Show-Displays einen Fotorahmen-Modus aktivieren. Dieser verschwindet jedoch nach drei Stunden und kehrt zum rotierenden Display zurück, auf dem häufig Werbung und Promotions angezeigt werden – es sei denn, man deaktiviert alles in den Menüs. Mit dem Foto-Modus des neuen Echo Show 8 Photos Edition soll alles besser werden, auch wenn Courtney Ramirez gegenüber The Verge von Fotos als „primärem Inhalt“ spricht.

„Fotos werden auf unbestimmte Zeit der wichtigste Inhalt sein, den Sie sehen. Sie können zwar immer noch die Uhr und Wetterinformationen auf Ihrem Startbildschirm sehen, aber der Text wird kleiner sein, damit Sie mehr von Ihren Fotos sehen können. Darüber hinaus werden gelegentlich kleine Texteinblendungen mit den Fotodaten der auf dem Startbildschirm angezeigten Fotos eingeblendet.“

Laut Ramirez soll „Alexa gelegentlich Inhaltsvorschläge basierend auf dem Interesse eines Kunden machen wird. Allerdings werden Fotos der primäre Inhalt bleiben“. Ein Abo für einen digitalen Bilderrahmen abzuschließen, ist übrigens nicht neu: Auch Produkte wie der Skylight Frame bieten Extra-Features gegen ein Jahresabo an. Einen digitalen Bilderrahmen, der ganz ohne Abos auskommt, ist der Aura Frame mit verschiedenen Größen- und Farbvarianten – hier muss man allerdings auch auf jegliche weitere smarte Funktionen verzichten. Der neue Amazon Echo Show 8 wird am 25. Oktober dieses Jahres auch in Deutschland zum Preis von 169,99 Euro bei Amazon erhältlich sein, die Photos Edition wird hier bisher noch nicht zum Kauf angeboten.