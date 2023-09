Resident Evil Village erscheint am 30. Oktober für iPhone und iPad

Auf dem iPhone-Event hat Apple die neue Performance mit dem A17 Pro Chip auch mit hochwertigen Spielen belegt. Unter anderem wurde Resident Evil Village (App Store-Link) gezeigt, das jetzt mit einem Datum für die Veröffentlichung versehen ist. Das Spiel für iPhone und iPad wird am 30. Oktober 2023 veröffentlicht.

Gut: Resident Evil Village wird man kostenlos anspielen können. Danach lässt sich das Game mit einem Einmalkauf freischalten, der US-Preis liegt bei 39,99 US-Dollar. Vorbestellungen sind ab sofort möglich, der Download ist später 1,4 GB groß. Zum Inhalt lässt Capcom wissen: „Erlebe Survival-Horror wie nie zuvor in Resident Evil Village, dem achten Titel der Resident-Evil-Reihe. Hyperdetaillierte Grafik, atemberaubende First-Person-Action und eine brillante Erzählweise – nie hat sich das Grauen realistischer angefühlt.“

Derzeit ist Resident Evil Village im App Store nur für das iPad gelistet. Vorbestellungen über das iPhone sind aktuell nicht möglich.

Resident Evil 4 auch für iPad und Mac

Schon vor wenigen Tagen haben wir berichtet, dass Resident Evil 4 nicht nur für das iPhone, sondern auch für iPad und Mac verfügbar gemacht wird. Euer iPad oder Mac muss mit einem Apple Prozessor (also M1 oder neuer) laufen. Zum Spieleinhalt schreibt Capcom: „Sechs Jahre sind seit der biologischen Katastrophe in Raccoon City vergangen. Agent Leon S. Kennedy, einer der Überlebenden des Vorfalls, wurde mit der Rettung der entführten Tochter des Präsidenten betraut. Er verfolgte ihre Spur in ein entlegendes europäisches Dorf, in dem mit den Einheimischen etwas ganz und gar nicht zu stimmen scheint … Nun hebt sich der Vorhang und es beginnt eine Geschichte einer wagemutigen Rettung und des grausamen Horrors, in der Leben und Tod, Schrecken und Katharsis zusammenlaufen.“

Resident Evil 4 hat nun auch einen Preis, zumindest in den USA: 59,99 US-Dollar. Laut App Store wird das Spiel am 31. Dezember 2023 erscheinen, ist 19,3 GB groß und mit iOS 17 und neuer kompatibel. Möchte man Resident Evil 4 auf dem iPhone spielen, wird ein iPhone 15 Pro oder 15 Pro Max vorausgesetzt.