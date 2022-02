Wortkarg: Der bisher beste Wordle-Klon im App Store?

Das Browser-Spiel Wordle hat sich vor allem in den USA einen Namen gemacht, der Entwickler des Wortspiels hat sein Projekt vor ein paar Wochen für einen Millionen-Betrag an die New York Times verkauft. Mittlerweile gibt es auch zahlreiche Apps, die das Spielprinzip geklont haben. Eines davon möchten wir euch heute vorstellen.

Wortkarg (App Store-Link) ist knapp 30 MB groß und kann kostenlos auf iPhone und iPad installiert werden. Werbung konnte ich im Spiel bisher nicht entdecken, dafür aber ein deutsches Wörterbuch, was bei einem Wortspiel natürlich nicht verkehrt ist. Da man genau wie beim Original nur ein Rätsel pro Tag spielen kann, habe ich bislang aber nur wenig gerätselt. Meine zwei bisher gelösten Wörter: „unter“ und „wofür“.

Das Spielprinzip ist schnell erklärt: Mit sechs Versuchen muss man ein Wort mit fünf Buchstaben erraten. Sobald man das erste Wort eingibt, werden die einzelnen Buchstaben farblich markiert:

Grün: Korrekter Buchstabe an der richtigen Stelle

Korrekter Buchstabe an der richtigen Stelle Gelb: Korrekter Buchstaben an falscher Stelle

Korrekter Buchstaben an falscher Stelle Grau: Buchstabe kommt nicht vor

Die einzelnen Buchstaben auf der Tastatur werden nach jeder Runde ebenfalls farblich markiert, das erleichtert die Sache gerade bei den späteren Versuchen. Sobald man das richtige Wort eingegeben hat, ist das tägliche Rätsel gelöst.

Mit dem letzten Update sind zudem einige weitere spannende Extras hinzugekommen. Wortkarg bietet nun eigene Ranglisten für Familien, Freunde und Kollegen, eine Statistik der letzten Tage und meldet sich auf Wunsch mit einer Mitteilung, wenn es ein neues Rätsel gibt.