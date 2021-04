AirTags im Vorteilspack: Was stellt man mit vier Trackern an?

Ab morgen um 14:00 Uhr wird man die lang ersehnten AirTags von Apple bestellen können. Was mich ein wenig überrascht hat, ist der im Vergleich zur Konkurrenz von Tile oder Chipolo gar nicht mal so überhöhte Preis. Mit 35 Euro für einen einzelnen AirTag oder mit 119 Euro für ein 4er-Pack fällt der Apple-Aufschlag eher gering aus. Ein echter Vergleich ist ohnehin schwierig, da es noch keine direkte Konkurrenz gibt, die auch auf das „Wo ist?“-Netzwerk zurückgreift. Der Chipolo One Spot ist zwar bereits angekündigt, wie viel er kosten wird, das wissen wir allerdings noch nicht.

ab Freitag um 14:00 Uhr bestellen: AirTags im Apple Online Store

Mit einem Preis von unter 30 Euro pro Stück empfinde ich die AirTags jedenfalls als nicht zu teuer, auch wenn man natürlich zusätzliches Zubehör zur Befestigung noch mit einkalkulieren muss. Aber was macht man mit gleich vier AirTags?

Ich werde auf jeden Fall jeweils einen AirTag für den Schlüsselbund von mir und meiner Frau reservieren. Auch wenn wir dank des Nuki Smart Locks kaum noch das klassische Schloss an der Haustür verwenden, habe ich den Schlüsselbund fast jeden Tag mit dabei. Und schon oft habe ich ihn in irgendeiner Tasche oder Jacke suchen müssen. Verloren habe ich meinen Schlüsselbund zum Glück noch nie.

Ganz anders sieht es beim Portemonnaie aus, diese Geschichte kennt ihr ja bereits. Zu gerne würde ich einen AirTag in meinem Geldbeutel deponieren, aber wie soll man das anstellen? Aktuell nutze ich einen Tile Slim, das ist ein kleiner Tracker im Kreditkarten-Format. Der ist für das Portemonnaie natürlich viel passender. Tatsächlich bräuchte ich also ein Portemonnaie mit einem Fach für einen AirTag. Oder ein Drittanbieter bringt einen entsprechenden von Apple zertifizierten Tracker auf den Markt.

Einen weiteren der vier AirTags würde ich ganz individuell verwenden. Man könnte ihn beispielsweise im Koffer platzieren, falls wir irgendwann tatsächlich mal wieder mit einem Flugzeug von A nach B fliegen können.