Hello Aurora: Praktische App zeigt Wahrscheinlichkeit für Polarlicht-Sichtungen

Zugegeben, Polarlichter, auch als Aurora Borealis oder Nordlichter bekannt, sind in deutschen Gefilden eher eine Seltenheit. Wer hierzulande das faszinierende Himmelsspektakel erleben möchte, muss auf viel Glück und die passenden Wetterverhältnisse hoffen. Möchte man aber im nächsten Skandinavien-Urlaub auf Polarlicht-Sichtungen spekulieren oder einfach nur wunderschöne Aufnahmen der farbenfrohen Lichter genießen, lohnt ein Blick auf das ungewöhnliche Fundstück im App Store, die App Hello Aurora (App Store-Link).

Hello Aurora kann kostenlos auf iPhones und iPads heruntergeladen werden und benötigt zur Einrichtung auf dem Smartphone oder Tablet neben 73 MB an freiem Speicherplatz auch mindestens iOS/iPadOS 13.0 oder neuer. Eine deutsche Lokalisierung ist für die Anwendung noch nicht vorhanden, man muss demnach mit englischen Menüs und Beschreibungen Vorlieb nehmen. Optional lässt sich ein Pro-Abo für 1,99 Euro/Monat abschließen, das weitere Features wie das unbegrenzte Hochladen eigener Fotos, Statistiken über Aurora-Sichtungen und kilometerbasierte Benachrichtigungen freischaltet. In der Regel sollte dem Otto-Normal-User aber auch schon die kostenfreie Variante genügen.

„Die unverzichtbare Nordlicht-App für Polarlicht-Liebhaber. Erhalte Polarlicht-Vorhersagen und -Warnungen in Echtzeit, vernetze dich mit anderen Enthusiasten und teile wunderschöne Nordlicht-Momente mit der Welt.“ So erklärt der Entwickler Jeremy Barbet seine Anwendung, die übrigens auch für Android-Geräte verfügbar ist.

Mit Hello Aurora bekommt man auch in der Gratis-Version eine kurz- und längerfristige Vorhersage für Polarlichter am gewählten Standort inklusive einer Wahrscheinlichkeit des Auftretens und der Stärke, Infos zum Bewölkungsgrad, eine Kartenansicht mit aktueller Aurora Borealis-Ebene und Sichtungsfotos von verschiedenen Standorten. Die Polarlicht-Vorhersagen stammen von akkuraten Quellen und werden minütlich aktualisiert. Hello Aurora bietet aktuell kostenlos Bewölkungs-Infos mit niedrigen, mittleren und hohen Wolken für Finnland, Island, Norwegen, Schweden und Großbritannien an.

Benachrichtigungen über Polarlichter in der Nähe

Hält man sich selbst gerade in einer Polarlichter-Region auf, kann man entsprechendes Bildmaterial in die App laden und somit anderen Nutzern und Nutzerinnen helfen, das Himmelsspektakel ebenfalls sehen zu können. In der Gratis-Version ist der Upload von Fotos allerdings beschränkt. Auch Benachrichtigungen für Wetter und hohe Nordlicht-Wahrscheinlichkeiten können aktiviert werden, so dass man keine Sichtungen mehr verpasst. In der Pro-Version lassen sich auch Benachrichtigungen einrichten, die ausgelöst werden, wenn in einem Umkreis von festgelegten Kilometern um den eigenen Standort ein Polarlicht auftritt.

Hält man sich in Island auf, kann man in Hello Aurora auch von Infos zu Wetterkonditionen und zur Straßenbeschaffung profitieren. So wird man bestens schon vor der Abfahrt zu einer Aurora-Location informiert, ob sich möglicherweise ein Sturm nähert oder eine Straße unbefahrbar ist. Und auch wenn Polarlichter eher in nördlicheren Ländern zu finden sind, bietet die Anwendung tolle Einsichten und faszinierende Fotos für Fans der Himmelslichter. Und sollte tatsächlich einmal eine Möglichkeit für Polarlichter in Deutschland bestehen, wird man rechtzeitig informiert. Weitere Infos finden sich abschließend auch auf der Hello Aurora-Website.