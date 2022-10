Hermes Paket: Neue App für iPhone und iPad steht zum Download bereit

Heute Morgen haben wir über die Paket-App Parcel berichtet, jetzt geht es mit der Hermes Paket-App (App Store-Link) weiter. Nachdem die App vor gut eineinhalb Jahren zuletzt aktualisiert wurde, haben die Entwickler und Entwicklerinnen im Hintergrund gearbeitet und liefern jetzt das Update auf Version 8.1.7 als komplette Neuentwicklung aus.

Die neue Hermes Paket-App präsentiert sich endlich modern und erlaubt eine schnelle und einfache Bedienung. Das Design wurde erneuert, in der unteren Menüleiste gibt es einen Schnellzugriff auf alle wichtigen Bereiche. Ihr könnt weiterhin eure Sendungen verfolgen, wobei hier zwischen versendeten und empfangenen Paketen unterschieden wird – auch Retouren werden separat aufgelistet. Gleichzeitig kann man auch per App einen mobilen Paketschein erstellen, zudem zeigt eine Karte alle in der Nähe befindlichen Paketshops an.

Die neue Hermes Paket-App steht ab sofort zum Download auf iPhone und iPad bereit.