Highlights der Woche: Apple verklagt bekannten Leaker

Apple sind die sogenannten Leaker schon immer ein Dorn im Auge. Über Umwege, Insider und Co. gelangen sie an Informationen, die eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Wenn ihr die durchgesickerten Details hier bei uns im Blog verfolgt, habt ihr sicherlich schon einmal den Namen Jon Prosser gehört. Der YouTuber hat Kontakte in die Szene und hat uns schon Monate vor dem offiziellen Start von iOS 26 die wichtigsten Änderungen mit auf den Weg gegeben und das neue Glas-Design verraten.

Und nun hat Apple den YouTuber und Leaker verklagt, da er sich Insider-Infos erkauft haben soll. Diese Anschuldigung weist Prosser zurück und es bleibt spannend, wie der Fall zu Ende geht. Das wird wohl noch dauern, da der Sachverhalt erst kürzlich öffentlich wurde. Klickt euch gerne in unseren ausführlichen Bericht, um zu erfahren, was Prosser genau vorgeworfen wird.

Wie teuer wird das iPhone Fold?

Leaks, Vorhersagen und Gerüchte bestimmen die tägliche Apple-Berichterstattung. Neue Berichte besagen, dass das mögliche „iPhone Fold“ nicht mehr als 2.000 US-Dollar kosten soll, sondern zwischen 1.800 bis maximal 2.000 US-Dollar. Das ist immer noch ein stolzer Preis, der allerdings auch von der Konkurrenz aufgerufen wird. Insider rechnen mit einem Marktstart frühestens 2026. Die genauen Details könnt ihr hier nachlesen.

iPhone 17 Pro: Kratzfestes und entspiegeltes Display geplant

Weitere Insider behaupten, dass das kommende iPhone 17 Pro doch ein kratzfestes und entspiegeltes Display bekommen soll. Anhaltende Produktionsprobleme sind wohl gelöst, sodass die neuen Displays in der kommenden iPhone-Generation verbaut werden können. Hier findet ihr die Details.

