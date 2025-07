Faltbares iPhone: Nicht ganz so teuer wie angenommen?

Kommt endlich das faltbare iPhone? Laut neuen Berichten verdichten sich die Hinweise auf Apples erstes Foldable. Analysten der Investmentbank UBS gehen davon aus, dass der Einstiegspreis des faltbaren iPhones in den USA zwischen 1.800 und 2.000 US-Dollar liegen wird. Damit wäre es das teuerste iPhone, das Apple je auf den Markt gebracht hat, allerdings hat man bisher mit einem Preis von mehr als 2.000 US-Dollar gerechnet.

Zum Vergleich: Das aktuelle iPhone 15 Pro Max startet bei 1.199 US-Dollar. Selbst ein leistungsstarkes MacBook Pro beginnt preislich bereits unter dem Foldable-Preis.

Preislich auf Augenhöhe mit Samsungs Foldables

Mit einem Einstiegspreis von 1.800 US-Dollar würde Apple sein faltbares iPhone direkt gegen die Foldables von Samsung positionieren. Das neue Samsung Galaxy Z Fold 7 etwa kostet in den USA ab 1.999,99 Dollar – Apple orientiert sich also klar an der oberen Premiumklasse.

Wie dick wird das Apple Foldable?

Neben dem Preis gibt es auch neue Hinweise auf das Design, genauer gesagt auf die Dicke des Geräts. Zwar sind noch keine offiziellen Maße bekannt, doch laut durchgesickerten Infos soll das faltbare iPhone im aufgeklappten Zustand ähnlich dünn sein wie das aktuelle iPhone. Im zugeklappten Zustand jedoch natürlich deutlich dicker. Apple soll derzeit intensiv daran arbeiten, die Dicke zu minimieren, um das Gerät möglichst kompakt und alltagstauglich zu machen.

Wann erscheint das faltbare iPhone?

Ein konkreter Launch-Termin steht noch aus. Insider rechnen frühestens 2026 mit einer Vorstellung. Apple lässt sich bei neuen Produktkategorien bekanntlich Zeit, um die Technik wirklich auszureifen. Intern wird angeblich bereits mit mehreren Prototypen experimentiert, darunter Modelle, die sich wie ein Buch aufklappen oder wie ein Flip-Phone zusammenklappen lassen.

Faltbares iPhone wird teuer und Premium

Das faltbare iPhone wird kein Schnäppchen, aber das hat auch niemand erwartet. Wer sich auf ein Apple Foldable freut, sollte mit einem Preis um die 1.800 US-Dollar (vermutlich mindestens 1.999 Euro) rechnen. Dafür dürfte das Gerät mit hochwertiger Verarbeitung, innovativer Technik und einem durchdachten Formfaktor punkten. Spannend bleibt vor allem, ob Apple es schafft, das Foldable deutlich dünner und alltagstauglicher zu machen als die Konkurrenz.