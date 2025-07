Action-Abenteuer „Figment 2: Creed Valley“ jetzt kostenlos laden

Im Epic Games Store, der als Drittanbieter-Marktplatz auf iPhone oder iPad installiert werden muss, könnt ihr euch das Action-Abenteuer-Game „Figment 2: Creed Valley“ kostenlos sichern. Laut Epic spart ihr so 5,39 Euro, allerdings kostet das Spiel im App Store aktuell 1,99 Euro. So oder so: Via Epic bekommt ihr es kostenlos.

„Figment 2: Creed Valley“ ist ein fantasievolles Action-Adventure, das im Inneren eines menschlichen Verstands spielt. Man übernimmt die Rolle von Dusty, der zusammen mit dem Vogel Piper gegen Ängste und Alpträume kämpft, um das seelische Gleichgewicht wiederherzustellen.

Das Spiel kombiniert Rätsel, leichte Kämpfe und musikalische Boss-Duelle in einer handgezeichneten, surrealen Welt. Es bietet einen lokalen Koop-Modus, eine emotionale Story und eine einzigartige Atmosphäre, in der Musik eine zentrale Rolle spielt. Ideal für alle, die kreative Spiele mit Tiefgang, Humor und Stil mögen.

So installiert ihr den Epic Game Store