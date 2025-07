Roborock Saros 10R ist jetzt mit Wasseranschluss erhältlich

Aktuell fährt der Roborock Saros 10R seine Runden durch mein Schlafzimmer, Kinderzimmer und Bad und sorgt dafür, dass sowohl Staub als auch Schmutz entfernt werden. Das funktioniert wunderbar und das manuelle Eingreifen ist bei diesem Modell auf ein Minimum reduziert, allerdings muss man das Frischwasser auffüllen und das Schmutzwasser entleeren. Der Schmutzwassertank kann dabei bestialisch stinken, wenn man ihn nicht zeitig entleert. Der Tipp, dass man etwas Essigessenz in den Tank kippt, hilft, allerdings auch nur dann, wenn man zeitig eingreift.

Deutlich komfortabler ist ein Festwasseranschluss, denn dann wird das schmutzige Wasser direkt abgepumpt und das frische Wasser steht „unendlich“ zur Verfügung. Während man bei den klassischen Modellen frei in der Platzierung ist, muss man den Roborock Saros 10R mit Wasseranschluss entsprechend im Bad oder in der Küche platzieren, wo logischerweise Frischwasser anliegt und Schmutzwasser abgeführt werden kann. Obwohl ich mein Bad im neuen Haus komplett kernsaniert und neu gemacht habe, habe ich eins vergessen: Die passende Steckdose am oder im Unterschrank, damit ich ein Roboter mit Festwasser nutzen kann. Das macht mich in Nachgang tatsächlich ziemlich wütend, aber bei solch einem riesigen Projekt (wir haben alles neu gemacht) kann mal was in Vergessenheit geraten. Eine Steckdose auf der Ecke habe ich geplant, aber dann müsst ich das Stromkabel sichtbar über die Fußleiste legen.

Wenn ihr besser vorgesorgt habt oder Kompromisse eingehen wollt, ist der Roborock Saros 10R mit Wasseranschluss richtig spannend. Der Aufpreis zum klassischen Modell ist aber ziemlich happig, denn Roborock verlangt für den 10R mit Wasseranschluss gleich mal 600 Euro mehr. Statt 1.399 Euro für den 10R kostet der 10R mit Festwasser 1.999 Euro.

Das kann der Roborock Saros 10R

Schon in meinem Testbericht habe ich dem Roborock Saros 10R sehr gute Ergebnisse bescheinigt. Da der Roboter seitdem weiterhin seine Arbeit bei mir verrichtet, kann ich mein Fazit ergänzen und bestätigen, dass der Roboter auch im Langzeitstresstest weiterhin sehr gut performt. Er reinigt zuverlässig, wischt ordentlich und findet sich um Raum bestens zurecht. Mega gut ist die Bauhöhe, die mit 7,98 Zentimeter wirklich extrem flach ist, sodass der Saug-Wischroboter auch unter sehr flache Möbel sauber machen kann.

Für alle weiteren Details verweise ich gerne auf mein ausführliches Review zum Roborock Saros 10R.