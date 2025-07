Nach 9 Jahren Streit: Apple überweist Milliardenbetrag an Irland

Nach fast einem Jahrzehnt ist der Steuerstreit zwischen Apple, Irland und der EU endgültig beendet, denn Apple hat die vollen 16,5 Milliarden US-Dollar (umgerechnet circa 14,25 Milliarden Euro) an Irland gezahlt. Immerhin: Apple hat den Betrag über Jahre auf einem Treuhandkonto geparkt, um die Zahlung jetzt schnell leisten zu können.

Was war passiert?

Apple hatte über Jahre hinweg seine EU-Einnahmen über die Zentrale in Irland laufen lassen. Und das aus gutem Grund: Irland lockte mit einem der niedrigsten Unternehmenssteuersätze in der EU – nur 12,5 Prozent. Doch das war noch nicht alles: Apple profitierte zusätzlich von Sonderregelungen, die den effektiven Steuersatz laut Schätzungen teilweise auf unter 2 Prozent drückten.

Die EU-Kommission hat sich eingeschaltet und den Steuerdeal als illegal eingestuft, allerdings war Apple nicht der eigentliche „Sünder“, sondern die irische Regierung. Trotzdem musste Apple nachzahlen, denn es ging um Steuern, die rückwirkend hätten erhoben werden müssen.

Ein Gericht hat nun das endgültige Urteil gesprochen

Apple und Irland wollten das Urteil nicht akzeptieren und legten Berufung ein. Bis zur endgültigen Entscheidung landete das Geld, rund 14 Milliarden Euro, auf einem Treuhandkonto. Zunächst hatte Apple sogar Erfolg, denn ein Gericht entschied, dass der EU-Kommission nicht der Nachweis gelungen sei, dass Apple einen unfairen Vorteil hatte. Doch die EU gab nicht auf und zog vor ein höheres Gericht – mit Erfolg. Im letzten Jahr wurde das ursprüngliche Urteil gekippt und Apple musste zahlen.

Zinsen gab es obendrauf

Weil das Geld auf dem Treuhandkonto in risikoarme Anlagen investiert wurde, schwankte der Kontostand über die Jahre. Zwischenzeitlich verlor der Fonds fast eine Milliarde Dollar – konnte sich aber wieder erholen. Am Ende hatte er sogar an Wert zugelegt. Die irische Regierung bestätigte nun, dass am 9. Mai 2025 die letzte Überweisung erfolgt ist. Insgesamt wurden 1,567 Milliarden Euro an zusätzlichen Erträgen mit überwiesen. Das Konto wurde wenige Tage später geschlossen.

Das Kapitel ist beendet

Nach neun Jahren Streit, Berufungen und Schlagzeilen ist das Kapitel endgültig beendet. Apple hat bezahlt, Irland hat das Geld und die EU hat gezeigt, dass sie bei unfairen Steuerdeals hart bleibt.