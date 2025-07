Satechi OntheGo: Zwei faltbare Qi2-Ladelösungen jetzt auch hierzulande erhältlich

Mit dem Beginn der Sommerferien in vielen Bundesländern beginnt auch wieder die Zeit für Reisen, spontane Ausflüge und mobiles Arbeiten. Damit unterwegs die Akkus nicht schlappmachen, bietet Satechi mit den OntheGo 2‑in‑1 und 3‑in‑1 Wireless Chargern zwei faltbare Qi2‑Ladelösungen für iPhone, Apple Watch, AirPods und kompatible Android‑Geräte. Beide Produkte sind jetzt auch im Onlinehandel in Deutschland erhältlich.

Dank magnetischer Qi2‑Technologie, hochwertiger Materialien und minimalistischem Design laden die Modelle wahlweise zwei oder drei Geräte gleichzeitig. Ob im Handgepäck auf dem Weg in den Urlaub, auf dem Schreibtisch im Homeoffice oder beim Arbeiten unterwegs: Die OntheGo‑Modelle werden vom Hersteller als „vielseitige Begleiter für den Sommer und darüber hinaus“ bezeichnet.

Mit bis zu drei integrierten Ladepunkten bieten die Satechi OntheGo Wireless Charger eine integrierte Lösung für das gleichzeitige Laden mehrerer Geräte. Das magnetische Qi2-Ladepad liefert bis zu 15 Watt für kompatible iPhones, ergänzt durch eine integrierte und MFi-zertifizierte Ladespule mit 5 Watt für die Apple Watch. Beim 3-in-1-Modell steht zusätzlich eine Qi-Ladefläche mit 5 Watt für AirPods oder andere kabellose In-Ears zur Verfügung.

Dank der präzisen Magnetausrichtung lassen sich auch Android-Smartphones mit Qi2-/MagSafe-kompatiblen Adaptern oder Hüllen problemlos ausrichten. Das Gehäuse aus Aluminium kombiniert Stabilität mit einer kratzresistenten Oberfläche aus veganem Leder. Durch die flache Faltkonstruktion, die kompakte Transporttasche und die Wahl zwischen den Farben Sand und Black eignen sich beide Modelle ideal für den Einsatz unterwegs, im Büro oder zuhause.

Das sind die weiteren Spezifikationen der beiden Ladelösungen:

Qi2-Ladefläche mit bis zu 15 Watt Ladeleistung für iPhones ab iPhone 12

Integrierte Ladespule für Apple Watch mit bis zu 5 Watt Leistung (MFi-zertifiziert)

Qi-Ladefläche (nur beim 3-in-1-Modell) mit bis zu 5 Watt für AirPods

Magnetische Ausrichtung über Qi2 für exakte Platzierung

Aluminiumgehäuse mit kratzresistenter Oberfläche aus veganem Leder

Kompatibel mit AirPods (2./3. Generation, Pro 1./2. Generation) mit Wireless- oder MagSafe-Case

Maße 2‑in‑1: 155 × 11,3 × 67,5 Millimeter | Gewicht: 104,5 Gramm

Maße 3‑in‑1: 242,5 × 11,3 × 67,5 Millimeter | Gewicht: 145,3 Gramm

Im Lieferumfang beider Ladegeräte ist jeweils auch ein USB‑C‑auf‑USB‑C‑Kabel mit einer Länge von einem Meter, eine Reisetasche und ein Benutzerhandbuch enthalten. Die beiden Ladestationen sind ab sofort beispielsweise bei TechnikDirekt zu Preisen ab 99,99 Euro erhältlich – der 3-in-1 in Sand und Black, der 2-in-1 aktuell in Black, die Farbe Sand folgt in Kürze.