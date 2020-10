HomePod Mini: Mein Highlight für die kommende Keynote

Der HomePod ist ein tolles Apple-Produkt, allerdings hat der Lautsprecher in meinen eigenen vier Wänden keinen Platz gefunden. Als Multiroom-Audio-Setup war mir der Speaker einfach zu teuer und zu unflexibel. Hier habe ich auf Sonos zurückgegriffen.

Allerdings vermisse ich einen HomePod. Dieser kann ja nicht nur als HomeKit-Steuerzentrale fungieren, sondern nimmt auch Siri-Kommandos entgegen und führt diese aus. Aktuell habe ich alles auf Alexa umgelegt und steuere so mein Smart Home. Da ich aber zum Beispiel zahlreiche Produkte von Eve im Einsatz habe, die nur mit HomeKit und Siri funktionieren, kann ich diese nicht mit Alexa-Zurufen steuern. Hier wäre ein HomePod einfach genial.

Während man ein Echo Dot im Angebot schon für unter 20 Euro bekommt, muss man für den HomePod 320 Euro hinblättern. Ja, das ist kein fairer Vergleich. Woraus ich aber hinaus will: Ich wünsche mir schon seit dem Start des HomePods eine Art Echo Dot mit Siri. Also eine kleine und günstige Version des HomePods. Und genau das scheint wohl morgen genau so zu passieren.

Die Gerüchteküche sagt einen HomePod Mini voraus, der nicht 17 Zentimeter hoch sein soll, sondern nur 8 Zentimeter. Der HomePod Mini soll ab dem 16. November in den Verkauf gehen und 99 US-Dollar kosten. Die Soundqualität wird auf jeden Fall leiden, da die Mini-Version nur noch zwei statt sieben Hochtöner integrieren wird. Aber das ist für mich vollkommen okay, da ich den HomePod Mini nur zur Siri- und Smart Home-Steuerung nutzen will. Wenn dann noch AirPlay 2 an Bord ist, könnte ich den kleinen Speaker auch in mein AirPlay 2-Setup integrieren.

Würde euch ein HomePod Mini ansprechen? Seid ihr daran interessiert?