Instagram Broadcast Channels: Neues Feature für Influencer

Gestern hat Meta-CEO Mark Zuckerberg die neuen Instagram Broadcast Channels vorgestellt. Dabei handelt es sich um ein sogenanntes „One-to-Many“-Nachrichten-Tool, das es Influencern ermöglicht, Inhalte mit ihren Followern in einem dezidierten Kanal zu teilen, den diese abonnieren können. Die Testphase des neue Features ist gestern mit einer kleinen Anzahl an ausgewählten Influencern in den USA gestartet.

Ähnlich wie bei etwa einem Telegram-Kanal bieten die Instagram Broadcast Channels die Möglichkeit, einen speziellen Kanal zu erstellen, den Follower dann auf Einladung hin abonnieren können. Inhalte können dabei nur von dem Channel-Owner erstellt werden; Follower können aber zum Beispiel Reaktionen zu den einzelnen Postings hinzufügen.

Neben Texten, Videos oder Fotos können auch Sprachnachrichten, Behind-the-Scenes-Momente oder auch Umfragen geteilt werden.

Diese Influencer sind zum Start von Instagram Broadcast Channels mit dabei

Wie Meta schreibt, sollen in den kommenden Monaten zusätzliche Funktionen hinzukommen, darunter zum Beispiel die Möglichkeit, einen weiteren Influencer zum Kanal hinzufügen, um zum Beispiel ein AMA (Ask me anything) zu veranstalten.

In seinem Blog-Beitrag zum neuen Feature hat Meta auch die Liste der Influencer veröffentlicht, denen die Broadcast Channels bereits zum Testen freigeschaltet wurden. Vielleicht habt ihr ja den einen oder anderen abonniert und könnt schon berichten, wie euch die neuen Channels gefallen. Ich muss ja zugeben, dass mir keiner der Personen auf der Liste etwas sagt (shame on me).