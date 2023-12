Threads startet offiziell in Deutschland

Endlich ist es soweit: Der Mikroblogging-Dienst Threads (App Store-Link) geht auch in Deutschland an der Start. Die Threads-App kann ab sofort aus dem App Store kostenlos geladen und installiert werden. Ihr könnt euch einfach mit eurem Instagram-Account einloggen und bei Threads einen ersten Eintrag schreiben. Solltet ihr bei Instagram schon zahlreiche Follower haben und eure Follower auch Threads beitreten, werden sie automatisch auch Follower bei Threads sein.

Threads versteht sich als Alternative und Konkurrenz zu Elon Musks Twitter. Zahlreiche Nutzer und Nutzerinnen haben Twitter aufgrund der Geschehnisse in den letzten Jahren den Rücken gekehrt. Threads von Instagram ist derzeit noch sehr einfach gehalten, hat seit dem Start im Juli 2023 aber zahlreiche Feature-Updates erhalten.

Das ist Threads

„Threads ist ein Ort, an dem Communities zusammenkommen, um über alles zu diskutieren – von den Themen, die Sie heute interessieren, bis hin zu den Trends von morgen. Was auch immer Sie interessiert, Sie können Ihren Lieblingsautoren und anderen, die die gleichen Dinge lieben, folgen und sich direkt mit ihnen verbinden – oder eine eigene treue Fangemeinde aufbauen, um Ihre Ideen, Meinungen und Kreativität mit der Welt zu teilen.“, lassen uns die Macher wissen.

Zum Startschuss am 6. Juli ist Threads nicht in der EU gestartet. Datenschutzrechtliche Bedenken haben Meta/Instagram davon abgehalten, den Service in der Europäischen Union bereitzustellen. Zum jetzigen Zeitpunkt können wir noch nicht genau sagen, welche Änderungen Threads für den EU-Start vorgenommen hat. Wenn wir mehr Informationen haben, reichen wir diese gerne an euch weiter.

