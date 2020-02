iOS 13.4: HomeKit erlaubt wieder halbe Grad-Einstellungen

Mit dem Start von iOS 13 hat Apple die HomeKit-Steuerung deutlich überarbeitet – und mittlerweile in einigen Punkten schon wieder zurück gerudert. So wurden zunächst mehrere Sensoren in einem Gerät zu einer Kachel zusammengefasst, erst nach einem weiteren iOS-Update konnten Nutzer die Darstellung wieder selbst anpassen.

Und auch eine andere Option hat sich mit iOS 13 zunächst verabschiedet: Die Möglichkeit, ein Thermostat über die Home-App auf Werte mit 0,5 Grad zu stellen. Stattdessen begrenzte Apple die Steuerung auf volle Grad-Zahlen.

Bisher half nur der Ausweg, die Temperatur entweder über eine Drittanbieter-App oder aber per Siri zu stellen. Mit der dritten Beta von iOS 13.4, das im März final veröffentlicht werden dürfte, können nun auch wieder halbe Grad eingestellt werden.

Wer sein smartes Heizkörper-Thermostat also gerne auf 21,5 Grad stellt, muss nur noch ein paar Wochen warten – dann klappt es endlich auch wieder ganz einfach mit der Home-App. Zu den beliebtesten Produkten auf diesem Gebiet zählen Eve Thermo und Tado, beide habe ich noch einmal für euch verlinkt.

