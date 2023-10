iPhone 16 und 16 Plus sollen vom A16 auf den A18 Chip umsteigen

Aktuell arbeitet in den Standard-Modellen iPhone 15 und iPhone 15 Plus der A16 Bionic Chip aus dem vorherigen iPhone 14 Pro. Nur das iPhone 15 Pro und Pro Max haben den brandneuen A17 Pro Chip erhalten. Im nächsten Jahr sollen zumindest alle Modelle den A18 Chip bekommen – das iPhone 16 und 16 Plus überspringen somit den A17 Chip.

Der Analyst Jeff Pu hat schon vor rund einem Monat gesagt, dass alle iPhone 16-Modelle den A18 Chip erhalten werden. Gut möglich, dass Apple hier einfach eine Namensänderung vornimmt und der jetzige A17 Pro Chip dann zum A18 Chip wird – für die Pro-Modelle wird der A18 Pro erwartet. Da die Einführung der neuen Modelle noch 11 Monate in der Zukunft liegt, kann Apple seine Pläne überarbeiten und auch die Bezeichnungen der Chips ändern.

Die Aussagen von Jeff Pu haben oftmals Hand und Fuß, beim iPhone 15 Pro war er die erste Quelle, die berichtete, dass Apple die Pläne für die Solid-State-Tasten aufgegeben hat. Er verriet auch, dass die iPhone 15 Pro-Modelle mit 8 GB mehr Arbeitsspeicher ausgestattet sein werden. Dennoch sind frühe Gerüchte immer mit Vorsicht zu genießen.