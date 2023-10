Mophie Snap+ Juice Pack: Neue MagSafe-Powerbank mit eingebautem Ständer

Die Marke Mophie hat unter dem Dach des Mutterkonzerns ZAGG jetzt neues iPhone 15-Zubehör vorgestellt. Das neue Snap+ Juice Pack Mini mit Ständer verfügt über einen internen 5.000-mAh-Akku, der das Smartphone mit einem MagSafe-kompatiblen Design aufladen kann. Die Neuerscheinung ist deutlich kompakter ist als die vorherige 10.000 mAh-Version des Herstellers.

Mit dem neuen Mophie Snap+ Juice Pack Mini lässt sich die neue iPhone 15-Generation auch unterwegs mit Strom versorgen. Die Powerbank funktioniert dank eines magnetischen Designs mit allen MagSafe-fähigen Smartphones von Apple. Im Inneren befindet sich ein 5.000-mAh-Akku, mit der man das Apple-Smartphone aufladen kann. Das kabellose Standard-MagSafe-Pad lädt mit 7,5 Watt, wie man es auch von anderen MagSafe-Powerbanks gewohnt ist – sogar von der offiziellen Apple-Powerbank.

Zusätzlicher USB-C-Port versorgt weiteres Gerät

Interessant wird die Snap+ Powerbank durch den integrierten Ständer. Das Add-On sorgt dafür, dass die Powerbank das iPhone während des Ladevorgangs stützen kann, und kombiniert dies sogar mit einem USB-C-Anschluss an der Seite, so dass sich der interne Akku gleichzeitig aufladen lässt. Der USB-C-Anschluss kann auch genutzt werden, um ein anderes Gerät mit 12 Watt aufzuladen – zum Aufladen der Powerbank wird bis zu 20 Watt akzeptiert.

Mophie hat in der Vergangenheit bereits andere tragbare Ladegeräte mit integriertem Ständer auf den Markt gebracht. Diese neue Version zeichnet sich vor allem durch ihre kompakte Größe aus. Das neue Mophie Snap+ Juice Pack Mini ist schon auf der US-Website von ZAGG zur Vorbstellung gelistet und kostet dort 59,95 USD. Ein genaues Datum, ab wann die Neuerscheinung verfügbar sein und ab wann auch im EU-Store von ZAGG erhältlich sein wird, wurde von Seiten des Herstellers noch nicht kommuniziert. Bei ZAGG in Europa gibt es aktuell den Mophie Snap+ Powerstation Stand mit 10.000 mAh für 69,95 Euro, es ist also denkbar, dass das kleinere Modell auch preislich darunter liegen wird.