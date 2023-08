IPPAWARDS 2023: Das sind die Foto-Gewinner

Zum 16. Mal wurden dieser Tage die iPhone Photography Awards, kurz IPPAWARDS, verliehen und mit ihnen Fotos prämiert, die mit einem iPhone geschossen worden sind. Der erste Preis ging an Ivan Silva aus Mexiko für sein Bild „Heroe“, das er mit einem iPhone 12 Pro aufgenommen hat. Dotiert ist der Preis mit einem Goldbarren.

Die IPPAWARDS werden in insgesamt 14 Kategorien vergeben, darunter „Photographer of the Year“, Portrait, People, Landscape und Abstract. Wir haben für euch ein paar der preisgekrönten Bilder zusammengestellt. Eine Übersicht über alle Gewinnerbilder findet ihr hier.

Grand Prize Winner: Ivan Silva, Heroe, iPhone 12 Pro

Foto: Ivan Silva

Photographer of the Year: Thea Mihu (Deutschland), Soy Sauce Village, iPhone 12 Pro Max

Foto: Thea Mihu

Erster Preis „Abstract“: Tim Wheeler, The Long Wait, iPhone 7 Plus

Foto: Tim Wheeler

Erster Preis „Animals“: Skye Snyder, Once en Rosa, iPhone 12 Pro Max

Foto: Skye Snyder

Erster Preis „Lifestyle“: Shusen Jia, Summer, iPhone 12 Pro Max

Foto: Shusen Jia