Seinxon AirTag-Karte und Schlüsselanhänger mit 40 Prozent Rabatt

Den Seinxon Wallet Finder haben wir euch schon ausführlich vorgestellt, heute könnt ihr 40 Prozent sparen. Die AirTag-Karte mit Wo ist? kostet aktuell nur 23,95 Euro statt 31,50 Euro, zudem könnt ihr noch 10 Prozent mit unserem Gutscheincode extra sparen: SX2023-APPGEFAHREN. Am Ende sind es mit Versand und Steuern 26,41 Euro, zwei Karten kosten 48,05 Euro und drei Karten 67,70 Euro.

Seinxon Wallet Finder günstiger kaufen (zum Angebot)

Der Vorteil hier: Der Akku der kleinen Karte kann wieder aufgeladen werden. Aufgeladen werden kann die Karte mit einem kleinen Clip, der mit zwei Kontakten und einem USB-C-Anschluss ausgestattet ist. Kabel und Netzteil liegen nicht im Lieferumfang bei, das ist bei so einem Gadget aber auch wirklich nicht notwendig. Der Seinxon Wallet Finder ist 1,6 Millimeter dünn und ist so dick wie zwei herkömmliche Karten. In Bluetooth-Reichweite kann man die Karte mit bis zu 80 Dezibel laut klingeln lassen.

Seinxon Key Finder ebenfalls im Angebot

Für den Schlüsselbund gibt es auch den Seinxon Key Finder, der etwas kleiner, dafür etwas dicker ist. Auch hier gibt es einen aufladbaren Akku und Support für Wo ist?. Die Preise sind gleich, ein Key Finder kostet 26,41 Euro, zwei gibt es für 48,05 Euro.

Seinxon Key Finder günstiger kaufen (zum Angebot)

