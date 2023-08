Nanoleaf 4D ausprobiert: Ambilight-Effekt mit jedem Fernseher nachrüsten

Mittlerweile ist es schon etliche Jahre her, seit ich meinen ersten Ambilight-Fernseher gekauft habe. Und auch wenn die Fernseher von Philips vielleicht nicht das Maß der Dinge sind, wenn es um Bildqualität und Software geht, so ist die Hintergrundbeleuchtung aus meiner persönlichen Sicht einfach fantastisch.

Nun kauft man sich ja mal nicht eben einen neuen Fernseher und wenig überraschend gibt es mittlerweile auch einige Lösungen zum Nachrüsten. Neben der zugegeben recht teuren Philips Hue Play HDMI Sync Box und dem dazugehörigen Leuchtstreifen gibt es mittlerweile auch günstige Alternativen. Eine ist noch recht neu auf dem Markt und stammt vom allseits bekannten Hersteller Nanoleaf.

Ich konnte das Nanoleaf 4D Screen Mirror + Lightstrip Kit bereits ausprobieren und möchte euch meine Eindrücke schildern. Zur Auswahl stehen im Hersteller-Shop zwei verschiedene Bundles: Für 99,99 Euro bekommt ihr das Set für Bildschirme mit einer Größe von bis zu 65 Zoll, für 129,99 Euro gibt es das 85 Zoll Set. Beide Varianten bestehen aus einem Leuchtstreifen (4 oder 5,2 Meter lang), einer Steuereinheit, einer kleinen Kamera und dem notwendigen Befestigungsmaterial.

So wird Nanoleaf 4D am Fernseher montiert

Die leider recht überschaubare Anleitung erklärt in wenigen Bildern, dass der Leuchtstreifen auf der Rückseite des Fernsehers montiert werden soll. Dazu stehen vier kleine Halterungen zur Verfügung, mit denen man den Leuchtstreifen um die Ecken führen kann. Im Prinzip ist die Sache selbsterklärend, ein paar mehr Erklärungen hätten es dann aber doch sein dürfen.

Wo fängt man beispielsweise am besten an, den Leuchtstreifen zu verlegen? In der linken oder rechten Ecke? Die Auflösung: Es spielt am Ende wohl tatsächlich gar keine Rolle, aufgrund der Kabelführung sollte man aber wohl doch irgendwo unten anfangen. Bei uns gab es dann leider noch eine weitere Überraschung: Das Nanoleaf 4D Screen Mirror + Lightstrip Kit für 65 Zoll Fernseher war für unseren 65 Zoll Fernseher leider zu kurz. Rund 10 Zentimeter haben am Ende gefehlt.

Nach der Installation am Fernseher selbst geht es in der Nanoleaf-App weiter. Nach der Kopplung mit dem Controller steht die Kalibrierung der kabelgebundenen Kamera an. Diese kann entweder vor den Fernseher gestellt oder mit einer kleinen Halterung oben auf dem Fernseher positioniert werden. Im ersten Schritt muss man einen grünen Lichtpunkt des Leuchtstreifens in einer Ecke des Fernsehers steuern, damit das System erkennt, wie genau er montiert ist. Danach wird ein Bild mit der Kamera angefertigt, auf dem dann der Fernseher markiert wird. Letzteres ist leider äußerst fummelig und aufgrund der steilen Perspektive nicht ganz einfach.

Sorgt Nanoleaf 4D für einen echten Ambilight-Effekt?

Nach der Konfiguration kann man den Leuchtstreifen des Nanoleaf 4D Screen Mirror + Lightstrip Kits nicht nur zur einfachen Beleuchtung verwenden, sondern auch den Spiegelmodus aktivieren. Hier stehen die Modi 1D, 2D, 3D und 4D zur Verfügung. Was genau der Unterschied ist, wird leider nicht erklärt. Den vollen „Ambilight-Effekt“ gibt es aber mit der 4D-Option, wobei man hier noch weitere Einstellungen zum Dynamikbereich, zur Sättigung und zum Weißabgleich treffen kann.

Aber wie sieht der Effekt in der Praxis aus? Hier zunächst ein Blick auf ein einfarbiges Bild. Die Farben des Nanoleaf Lightstrips sind satt und trotz der hellen Umgebung sehr deutlich an der Wand hinter dem Fernseher zu erkennen.

Bei zwei Farben sieht es aber schon ganz anders aus. Vor allem im unteren – in unserem Setup weiter von der Kamera entfernten Bereich – sind die Farben nicht mehr synchron zum Bild. Das ist leider kein zufriedenstellendes Ergebnis.

Nun ist so ein zweifarbiges Testvideo vielleicht nicht ganz Praxis-nah. Aber auch ein normales TV-Programm zeigt ähnliche Ergebnisse. Der obere Bereich mit den Weißtönen passt prima zum Bild, in der unteren Hälfte hätte ich aufgrund der Wiese aber definitiv grünes Licht erwartet.

Das Fazit: Auch wenn die Installation relativ einfach ist und der Preis für ein Markenprodukt absolut in Ordnung geht, stimmt für mich am Ende das Ergebnis nicht. Und damit meine ich noch nicht einmal unbedingt die fehlerhafte Darstellung der Farben, die vielleicht noch per Software-Update reguliert werden kann. Das Konzept mit der Kamera hat zwar den Vorteil, dass sämtliche TV-Inhalte und -Quellen erkannt werden können, optisch ist die Geschichte mit der Halterung aber absolut nicht mein Fall.

Einige weitere Funktionen, wie etwa die Kopplung mit bis zu 50 weiteren Nanoleaf-Leuchtmitteln im Raum, haben wir aufgrund der nicht zufrieden stellenden Synchronisation am Fernseher selbst nicht weiter ausprobiert.