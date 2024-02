Kleiner Notfall-Akku für die Apple Watch kostet nur 14,44 Euro

Der uns bisher unbekannte Zubehör-Hersteller Veger hat ein ziemlich cooles Gadget in seinem Portfolio, das ihr derzeit sogar noch ein bisschen günstiger kaufen könnt. Die Mini-Powerbank für die Apple Watch ist mit 16,99 Euro ohnehin nicht sehr teuer. Dank eines 15 Prozent Coupons zahlt ihr aktuell sogar nur 14,44 Euro (Amazon-Link). Den Gutschein könnt ihr direkt auf der Produktseite empfehlen.

Die Mini-Powerbank von Veger ist rund doppelt so groß wie ein üblicher Ladepuck für die Apple Watch. Integriert ist ein 1.200 mAh fassender Akku, der die Apple Watch laut Hersteller-Angaben mindestens ein Mal locker aufladen kann. Zum Teil ist auf der Produktseite auch von zwei bis drei vollständigen Aufladungen die Rede, das müssen wir noch einmal selbst überprüfen.

Kleine Powerbank kann auch als Apple Watch Ladegerät verwendet werden

Die kleine Trageschlaufe ist gleichzeitig ein USB-C-Kabel, das ihr mit einem Netzteil eurer Wahl verbinden könnt, zur Not tut es auch der USB-C-Anschluss am MacBook. Die Mini-Powerbank von Veger bietet eine Pass-Through-Funktionalität, sie kann also auch als einfaches Ladegerät verwendet werden.

Was ich persönlich ziemlich cool finde: Der kleine Zusatz-Akku für die Apple Watch ist in vier verschiedenen Farben erhältlich. Neben einer schwarzen Version stehen auch de Farben Blau, Gelb und Lila zur Auswahl, hier dürfte wohl für jeden etwas dabei sein. Es gibt wohl auch ein weißes Modell, das ist aktuell aber nicht bestellbar.

Wir haben uns so ein kleines Teilchen auf jeden Fall mal zur Ansicht bei Amazon bestellt, bei dem Preis kann man ja wirklich nicht meckern.

VEGER Mini Powerbank kompatibel mit Apple Watch Series 1200mAh, Wireless Tragbares... 【Kompatibel mit Apple Watch】Nur für die Apple Watch entwickelt, dieses tragbare kabellose Ladegerät nur zum Aufladen der Apple Watch geeignet...

【Wireless Aufladen Design 】Keine lästigen Kabel mehr! Mit diesem mini wireless tragbare Ladegerät können Sie der Apple Watch jederzeit und...