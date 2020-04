Kommentar: Ein iPhone ohne Anschlüsse? Nein, danke!

In der Gerüchteküche wird immer wieder spekuliert, ob Apple beim kommenden Flaggschiff-Smartphone, wir nennen es einfach mal iPhone 12, komplett auf Anschlüsse verzichten könnte. Ein Gedanke, mit dem ich mich auch nach Wochen nicht anfreunden kann.

Und dabei wäre es nicht das erste Mal, dass Apple eine radikalen Schritt wagt. Da wären beispielsweise der Wegfall des Disketten-Schachts oder der optischen Laufwerke. Die Umstellung von USB-A auf USB-C. Oder auch der Wegfall des Kopfhörer-Anschlusses beim iPhone.

Eines haben aber alle diese bereits vorgenommen Schritte gemeinsam: Es gibt eine einfache Lösung. Die Diskette wurde durch CDs ersetzt, mittlerweile werden Software, Musik und Videos aus dem Internet geladen. USB-C hat gegenüber USB-A nur Vorteile und Adapter gibt es für wenig Geld. Und bei den Kopfhörern ist Bluetooth schon lange weit verbreitet.

Zu viele Einschränkungen im Alltag

Aber ein iPhone, das seine Inhalte nur drahtlos synchronisieren kann und das auch nur drahtlos aufgeladen werden kann? Eigentlich kein großes Thema, aber aus meiner Sicht gäbe es dann doch zu viele Einschränkungen.

Alleine in meinem Alltag würden mir gleich mehrere Dinge einfallen. Angefangen bei CarPlay, hier ist die Wireless-Lösung immer noch sehr wenig verbreitet und zum neuen iPhone dürfte es in den meisten Fällen nicht mal eben ein neues Auto geben. Oder unterwegs im Zug – hier lade ich mein iPhone während der Hotspot-Nutzung gerne per Kabel am MacBook. Auch das wäre ohne Anschlüsse nicht mehr möglich. Ein weiterer, ganz banaler Nachteil von Qi-Ladegeräten: Man kann das iPhone während des Ladevorgangs nicht mal eben in die Hand nehmen und nutzen.

Einen radikalen Schritt, wie er von manchen Experten in der Gerüchteküche gesehen wird, halte ich für alles andere als sinnvoll. Eher anfreunden könnte ich mich mit einem Wechsel von Lightning auf USB-C. Wie seht ihr die Geschichte?