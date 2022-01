Leak: Apple testet erste faltbare iPhone-Prototypen

Der Leaker Dylandkt meldet sich mit neuen Infos zum Thema Apple und faltbaren Smartphones. Offenbar experimentiert der Konzern aktuell mit eigenen faltbaren iPhone-Prototypen, aber hat immer noch große Bedenken hinsichtlich der zu verwendenden Display-Technologie und dem Markt bzw. der Zielgruppe für solche Geräte.

Dylandkt meldet sich in einem Twitter-Thread mit mehreren aufeinanderfolgenden Tweets zu Wort und berichtet, dass Apple an einem möglichen Smartphone arbeite, aber dass die faltbare Display-Technologie noch nicht ausgereift genug sei und es nach wie vor zu viele „Kompromisse“ gäbe, mit denen man sich auseinandersetzen müsse.

2/3 There are also concerns as to whether foldable smartphones will continue to have a place in the market or will fall into obsolescence. Therefore, Apple is intent on carefully observing the market and improving upon the mistakes of their competitors.

