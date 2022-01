Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro: Ab 20. Januar für 349 Euro erhältlich

Xiaomi hat den Luftreiniger Smart Air Purifier 4 Pro angekündigt, der ab dem 20. Januar für 349 Euro in einem Per-Sale auf mi.com/de und in den Stores in Düsseldorf und Köln verkauft wird. Der offizielle Verkaufsstart erfolgt dann am 26. Januar.

Der Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro ist der direkte Nachfolger des aktuellen Testsiegers Luftreiniger bei Stiftung Warentest. Der Luftreiniger verfügt über ein 3-in-1 Filtersystem: Mit dem Xiaomi High Efficiency Filter als Hauptfilter ist das Gerät in der Lage, bis zu 99,97 Prozent der Partikel bis 0,3 Mikrometer effizient zu entfernen. Das Gerät verfügt außerdem über einen Generator für negative Ionen, der dazu beiträgt, Partikel in der Luft wie Pollen, Tierhaare, Staub und Schimmelsporen zu entfernen.

Was die Effizienz angeht, so bietet der Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro eine Partikelreinigungsrate von 500m³/h und eine Formaldehyd-Reinigungsrate von 185m³/h, womit er innerhalb von nur 15 Minuten die Luft eines 40m² großen Raumes umwälzen kann. Das Gerät ist dank PM2,5- und PM10-Sensoren ebenfalls empfindlicher für die Erkennung von Luftpartikeln aller Größen.

Auf der Front gibt es ein Touch-Display, das die Luftqualität, Temperatur und Luftfeuchtigkeit anzeigt. Zudem kann man hier auch Änderungen vornehmen. Natürlich lässt sich der neue Luftreiniger auch in die Xiaomi Home App integrieren, damit eine smarte Steuerung sowie die Anbindung an Amazon Alexa und Google Assistant gewährleistet ist.

Zum Verkaufsstart erhalten Kunden und Kundinnen bis zum 30. Januar 2022 beim Kauf eines Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro eine Mi Smart Clock gratis dazu.