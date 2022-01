Twitter testet „Antworten mit Video oder Foto“

TikTok ist die beliebteste Kurvideo-Plattform und da ist es kein Wunder, dass sich Mitbewerber die ein oder andere Funktion abschauen. TikTok bietet schon lange die Möglichkeit mit einem Video auf einen Kommentar zu antworten. Der Kommentar wird dann im Video eingeblendet, damit der Zusammenhang gegeben ist.

Im Dezember hat dann zuerst Instagram nachgezogen und die gleiche Funktion integriert, nun ist Twitter an der Reihe. Die Funktion „Quote Tweet with reaction“ wird gerade getestet und macht genau das gleiche wie oben beschrieben. Ihr könnt auf einen Tweet mit einem Video oder Foto antworten, dass dann in der Antwort eingeblendet wird.

Bleibt abzuwarten, ob Twitter-Nutzer und Nutzerinnen diese Funktion annehmen werden. Immerhin funktioniert TikTok anders als Twitter und man hat gesehen, dass nicht jede Funktion einer anderen Plattform auch auf der eigenen Plattform funktioniert.

Bestes Beispiel: Die Twitter Fleets. Hier hat man das Konzept der Instagram Stories kopiert und nach rund acht Monaten wieder eingestellt. Das Interesse der Nutzerschaft war einfach zu gering.