Ling: Sprachlern-App mit neuen Errungenschaften und verbesserter Profil-UI

Grundsätzlich geht nichts über einen „richtigen“ Sprachkurs, bei dem man gemeinsam mit anderen Menschen eine neue Sprache lernt, beispielsweise bei einer Volkshochschule. Dies ist jedoch nicht immer möglich oder gewollt, so dass sich auch Sprachlern-Apps im App Store einer großen Beliebtheit erfreuen. Mit Ling (App Store-Link) gibt es bereits seit 2017 ein Angebot, das es mittlerweile erlaubt, über 60 Sprachen aus der ganzen Welt entdecken zu können.

Vor der ersten Nutzung hat man sich in Ling mit einem Account anzumelden oder zu registrieren. Im Anschluss wählt man die zu erlernende Sprache sowie das Sprachniveau aus und kann auch noch begründen, für welche Zwecke man die Sprache lernen möchte. Vor der ersten Lektion können auch Lern-Erinnerungen an bestimmten Tagen und Uhrzeiten eingerichtet werden, damit man die kleinen Sessions nicht vergisst. Auch wöchentliche Statistiken, Erfolge und Bestenlisten sind mit an Bord, um für kontinuierliche Motivation zu sorgen. Jeder Sprachkurs enthält mehr als 200 Lektionen, die das Lesen, Schreiben, Sprechen und Hören fördern. Nutzer und Nutzerinnen können dabei zwischen Anfänger- und Fortgeschrittenen-Level wählen.

Wer weiterführende Inhalte und Funktionen nutzen möchte, kann ein optionales Ling Pro-Abo buchen. Letzteres bietet über 50 Einheiten mit mehr als 2.000 Wörtern und über 4.000 Sätzen sowie die Möglichkeit, den eigenen Akzent und die Sprachgewandtheit mit Muttersprachlern zu vergleichen, den Fortschritt auf allen Geräten zu synchronisieren, Grammatiktipps, einen erweiterten Chatbot und mehr.

Update peppt auch Vokabellern-Spiel auf

Nun hat das Team von Ling ein frisches Update für die eigene Sprachlern-App im App Store veröffentlicht, das einige spannende Neuerungen mit sich bringt. So gibt es nun neue Errungenschaften für die eigene Sprachreise, ebenso wie ein überarbeitetes Profil-UI und ein verbessertes Vokabelspiel. Im Changelog im App Store heißt es:

Neue Errungenschaften freigeschaltet: Tauchen Sie tiefer in Ihr Lernabenteuer ein und verdienen Sie mehr Errungenschaften! Jede Errungenschaft stellt einen Meilenstein auf Ihrer Sprachreise dar, konzipiert um Sie zu motivieren und Ihre Lernfähigkeiten zu beschleunigen.

Überarbeitetes Profil-UI: Wir haben Ihre Profilschnittstelle überholt, um Ihnen eine klarere, umfassendere Ansicht Ihrer Statistiken zu bieten. Verfolgen Sie Ihren Fortschritt, sehen Sie Ihre Stärken und identifizieren Sie Bereiche zur Verbesserung mit Leichtigkeit.

Basierend auf dem, was Sie uns mitgeteilt haben, haben wir das „Sort Sentence“-Spiel in unseren Vokabularlektionen aufgepeppt. Es ist jetzt spaßiger und flexibler denn je!

Wir haben Bugs beseitigt, um Ihren Lernweg zu glätten.

Die Sprachlern-App Ling lässt sich weiterhin kostenlos im deutschen App Store auf iPhones und iPads herunterladen und benötigt zur Installation neben iOS/iPadOS 12.4 oder neuer auch mindestens 69 MB eures Speicherplatzes. Alle Inhalte stehen in deutscher Sprache bereit. Weitere Informationen zu Ling gibt es auch auf der offiziellen Website des Sprachlern-Anbieters.