iPhone 15 scheinbar weiterhin mit Bluetooth-Problemen

Seit dem Start des iPhone 15 klagen Nutzer und Nutzerinnen über Probleme mit der Bluetooth-Verbindung. Unter anderem hakt die Verbindung bei älteren Bluetooth-Systemen im Auto, auch bei Kopfhörern kann die Verbindung plötzlich abbrechen. Laut Berichten im MacRoumrs-Forum und in der Apple Support Community scheinen die Bluetooth-Probleme immer noch zu bestehen. Ein Nutzer schreibt:

„Seit iOS 17 habe ich häufige Verbindungsabbrüche in meinem Auto (kein Carplay. BMW 2014) über Bluetooth für Anrufe. Ich tätige einen Freisprechanruf in meinem Auto und nach ein paar Sekunden wird die Bluetooth-Verbindung unterbrochen und ich muss manuell auf den Lautsprecher in meinem iPhone umschalten. Ein anderes iPhone 12 hat das Problem in meinem Auto nicht.“

iPhone 15 verbindet sich nicht per Bluetooth

Oftmals treten die Probleme mit älteren Systemen auf, einige Nutzer und Nutzerinnen schreiben aber, dass die Verbindung mit den AirPods und AirPods Pro auch instabil sei. Im Apple Support Forum heißt es dazu:

„Ich bin vom 15 Plus auf das 15 Pro Max gewechselt und habe schreckliche Bluetooth-Verbindungen. Auto-Bluetooth ist in Ordnung. Aber sowohl bei meinen AirPods Max als auch bei meinen Beats Studio Buds bricht die Musik ab und verbindet sich wieder und Anrufe werden nach 5 bis 10 Minuten abgebrochen. Ich habe alle Resets durchgeführt. Ich hoffe, dass wir bald ein Software-Update erhalten werden.“

Die Problemschilderungen reichen bis Oktober 2023 zurück, kurz nach der Einführung des iPhone 15. Auch die zahlreichen iOS-Updates haben keine Besserungen gebracht, die Probleme treten mit iOS 17.3.1 immer noch vereinzelt auf. Die Ursache des Problems ist unklar und eine Art Workaround gibt es bisher nicht. Ein Neustart, ein Zurücksetzen und andere typische Problemlösungen haben bei den Betroffenen nicht geholfen.

Habt auch ihr Bluetooth-Probleme mit eurem iPhone?