Logitech M190: Neue kabellose Maus eignet sich für große Hände

Mit der M190 hat der bekannte Hersteller Logitech eine neue kabellose Maus in Standardgröße vorgestellt, die sich vor allem für Personen mit größeren Händen eignen soll. Die Maus verfügt über eine Reichweite von 10 Metern, um ein komfortables und produktives Arbeiten im Büro, Home Office oder unterwegs zu ermöglichen.

Die Logitech M190 wird ab dem 28. August 2020 in vier Farben – Anthrazit, Grau, Rot und Blau – zum Preis von 14,99 Euro auf der Website von Logitech und bei Amazon erhältlich sein und bietet ein Design, das der natürlichen Form der Hand angepasst worden ist. Ein mitgelieferter Akku per AA-Batterie hält bis zu 18 Monate und wechselt automatisch in den Energiesparmodus, sobald die Maus nicht in Gebrauch ist.

Nutzbar unter macOS, Windows, Chrome OS und Linux

Die M190-Maus kommt mit konturierten Seiten für optimale Griffigkeit, einer Sensorauflösung von 1.000 dpi und drei Tasten sowie einem Scrollrad daher. Mit eingelegten Batterien kommt die kabellose Maus auf ein Gewicht von knapp 90 Gramm. Logitech vermarktet die M190 als „preisgünstige Alternative zum Trackpad von Logitech“ und hat aufgrund des symmetrischen Aufbaus sowohl Links-, als auch Rechtshänder als Nutzer im Visier.

Das neue Modell eignet sich für Mac (ab macOS 10.10), Windows 7/9/10, Chrome OS und Linux (ab Kernel 2.6) gleichermaßen, erfordert aber mindestens einen freien USB-Anschluss auf dem jeweiligen Rechner. Die Verbindung wird über einen Nano-Empfänger per Funk hergestellt und nicht über Bluetooth, so dass sich die Neuerscheinung leider nicht als Peripherie-Gerät für die aktuellen iPad-Generationen eignet. Wer eine kompakte und leise Bluetooth-Maus für iPad und Co. sucht, dem sei die ebenfalls für um die 15 Euro zu habende Logitech Pebble M350 (Amazon-Link) empfohlen.