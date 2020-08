Democratia – The Isle of Five: Politiksimulation um das Schicksal der Schweiz

Könnt ihr euch für strategische Multiplayer-Games begeistern? Dann solltet ihr ab sofort einen Blick auf das kürzlich erschienene Democratia – The Isle of Five (App Store-Link) werfen, das sich kostenlos auf iPhones und iPads herunterladen lässt und bisher ohne In-App-Käufe, Werbung oder Abonnements auskommt. Das etwa 339 MB große Spiel fordert zudem iOS 12.0 oder neuer ein, und kann entgegen der Info im App Store auch in deutscher Sprache absolviert werden. Dazu ruft man im Hauptmenü einfach die Einstellungen auf und wechselt dort auf die deutsche Lokalisierung.

Democratia – The Isle of Five wurde von Blindflug Studios im Auftrag von und in Zusammenarbeit mit Avenir Suisse entwickelt. Letzteres feiert aktuell sein 20-jähriges Bestehen und lässt die Spieler auf ironische und humorvolle Art und Weise die Schweizer Politik aufmischen. Die Nutzer von Democratia werden dabei auf eine Insel versetzt, die eine verdächtige Ähnlichkeit mit der Schweiz aufweist und von fünf Clans beherrscht wird.

Als Anführer eines der Clans gilt es, die eigene politische Agenda in der direkten Demokratie durchzusetzen. Ob man nun versucht, als Öko-Unterstützerin den Veganismus obligatorisch zu machen, oder als konservativer Bergler eine Mauer um die Insel ziehen möchte, alles ist per Volksabstimmung möglich. Zwischen den Abstimmungen kommt es zu zufälligen Events wie Naturkatastrophen oder UFO-Landungen, die die eigene politisch Expertise auf die Probe stellen. Trotzdem müssen alle an einem Strang ziehen – denn wenn ein Clan zu Grunde geht, ist die gesamte Insel dem Untergang geweiht.

Allein gegen die KI oder mit fünf Spielern im WLAN spielen

Das Spiel lässt sich online in einem gemeinsamen WLAN mit bis zu fünf Personen spielen, oder auch allein gegen einen KI-Gegner. Neben der Thematik einer direkten Demokratie mit Abstimmungen und der Durchsetzung eigener Ziele spielt auch die Erweiterung des eigenen Horizonts durch das Hineinversetzen in andere politische Perspektiven eine Rolle. Für zusätzliche Abwechslung sorgen die teils absurden, teils aktuell-realistischen zufälligen Events, sowie ein Glossar mit hilfreichen Links zur Schweizer Politik.

„Videospiele sind perfekt dazu, um sich interaktiv mit komplexen Themen auseinanderzusetzen“, erklärt dazu auch Moriz Zumbühl, Geschäftsführer von Blindflug Studios. „Democratia bietet genau das mit einer kräftigen Prise frechem Humor.“ Solltet ihr noch weitere Eindrücke zu Democratia – The Isle of Five benötigen, werft abschließend einen Blick in den offiziellen Trailer bei YouTube.