Mac mit Touchscreen ab 2025, M2 MacBook Pro verspätet, M2 Mac Pro im internen Test

Mark Gurman von Bloomberg hat in seinen neusten Posts über zahlreiche Macs gesprochen. So soll ein neues MacBook Pro mit einem OLED Display der erste Mac mit einem Touchscreen im Jahr 2025 sein. Gurman sagte, dass Apple-Ingenieure „aktiv in das Projekt involviert sind“, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen die Produktion von Touchscreen-Macs „ernsthaft in Betracht zieht“. Das erste MacBook Pro mit Touchscreen würde das traditionelle Design eines Laptops mit Trackpad und Tastatur beibehalten, aber das Display würde Unterstützung für die Toucheingabe erhalten.

M2 MacBook Pro abermals verspätet

Laut einem Bericht der DigiTimes sollen die 14″ und 16″ Modelle des M2 MacBook Pro, die eigentlich Anfang 2023 auf den Markt kommen sollten, sich erneut verzögern. Ein genauer Zeitrahmen wird nicht genannt, Bloomberg hatte zuletzt berichtet, dass die Modelle in der ersten Hälfte des Jahres erscheinen sollen. Abgesehen vom Chip-Upgrade werden keine Neuerungen erwartet.

M2 Mac Pro zeigt sich in Tests

Mark Gurman berichtet in seinen letzten Tweets, dass Apple eine neue Version des Mac Pro mit macOS 13.3 testet. Eine Veröffentlichung dieser Version ist im Frühjahr angedacht, daher scheint es schlüssig, dass Apple den M2 Mac Pro ebenfalls auf einem Event im Frühjahr vorstellen wird. Es wird erwartet, dass der neue Mac Pro mit Apples neuem M2 Ultra Chip ausgestattet sein wird, aber ein höherwertiger „M2 Extreme“ Chip wurde Berichten zufolge gestrichen. Anfang dieser Woche sagte Gurman, dass der neue Mac Pro das gleiche Design wie das 2019er Modell haben wird.