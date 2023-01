NACON MG-X Made for iPhone: Controller jetzt in Deutschland erhältlich

Der Hersteller NACON hat die Veröffentlichung der MG-X Made for iPhone Series in Deutschland bekanntgegeben. Die offiziell lizensierten Game Controller wurden für mobiles Cloud-Gaming und die Nutzung mit dem Xbox Game Pass Ultimate entwickelt und sollen ein optimiertes Xbox-Erlebnis von jedem Ort aus bieten.

Wie schon der MG-X-Controller für Android bietet auch die MG-X Made for iPhone Series den Fans alle klassischen Bedienelemente eines Controllers. Dank seiner verstellbaren Halterung und Bluetooth-Konnektivität ist der MG-X Made for iPhone mit einer Vielzahl von iPhone-Modellen kompatibel: Der Hersteller gibt eine mögliche Verwendung vom iPhone 6s bis zum neusten iPhone 14 (Pro/Max) ab iOS 14 an.

Die Controller im Taschenformat lassen sich dank Bluetooth und der anpassbaren Breite in Sekundenschnelle mit einem iPhone verbinden und ermöglichen das Spielen aller im Xbox Game Pass Ultimate verfügbaren Spiele. Die strukturierte Oberfläche sorgt für optimalen Grip und Komfort sowie für maximale Stabilität. Mit einer Akkuladung sollen die Controller rund 20 Stunden mobiles Gaming ermöglichen.

Neben dem NACON MG-X Made for iPhone gibt es auch noch den NACON MG-X Pro Made for iPhone, der über zusätzlichen Komfort dank größerer Handgriffe verfügt. Letzterer ist bereits bei MediaMarkt gelistet und kann dort zum Preis von 119,99 Euro erworben werden. Wichtig zu wissen: Beim Kauf des Gamepads ist der Xbox Game Pass Ultimate nicht mit im Preis enthalten. Ein abschließendes YouTube-Video zeigt euch die Neuerscheinungen im Detail.