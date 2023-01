Roborock Dyad Pro startet für 349 Euro statt 499 Euro

Auf der CES in Las Vegas hat Roborock die neuen Modelle S8 Pro Ultra, S8+, S8 und den neuen Wischsauger Roborock Dyad Pro vorgestellt. Letztgenannter ist schon jetzt verfügbar und kann bei Amazon zum Start mit Rabatt bestellt werden. Ihr spart 30 Prozent und zahlt nur 349 Euro (Amazon-Link) statt 499 Euro.

Ich habe ja den Roborock Dyad, also den Vorgänger, getestet und nutze den Nass-Trockensauger immer noch. Und ich bin sehr zufrieden. Den Roborock Dyad Pro konnte ich leider noch nicht ausprobieren, das werde ich in Kürze aber nachholen. Was beim Pro neu ist? Unter anderem gibt es eine extrem starke Saugkraft von 17.000 Pa, außerdem kommen die Rollen jetzt bis auf 1 Millimeter seitlich an die Wand ran. Ebenfalls neu: Die Dosierung der Reinigungslösung wird intelligent angepasst, dafür gibt es einen kleinen Mini-Tank.

Dank der neuen Dual-Rollen, die sich sehr flexibel in alle Richtungen bewegen lassen, lässt sich der Dyad Pro angenehm leicht über den Boden bewegen. Der Akku hält mit einer Ladung bis zu 40 Minuten am Stück durch, was für rund 300 Quadratmeter Bodenreinigung reicht. Hinzu kommen der 900 Milliliter Frischwassertank und das 760 Milliliter große „Auffangbecken“ für Schmutzwasser. Dadurch ist meist ein Putzgang möglich, ohne nachfüllen zu müssen. Der Dyad Pro reinigt seine Walzen automatisch, wenn er angedockt ist, gefolgt von einer automatischen Selbsttrocknung, die Gerüche und Bakterienbildung effektiv verhindert.

Wer sehr viele Hartböden reinigen möchte, sollte sich den neuen Roborock Dyad Pro einmal genauer ansehen. Anbei binde ich euch noch das Video der Kollegen von SmarthomeAssistent ein, die den neuen Sauger schon ausprobieren konnten.