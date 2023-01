Roborock stellt S8 Pro Ultra, S8+, S8 und Dyad Pro auf der CES vor

Mein liebster Saugroboter-Hersteller Roborock hat auf der CES in Las Vegas gleich eine Vielzahl neuer Geräte vorgestellt. Neu ist die Modellreihe S8, hier gibt es gleich drei neue Produkte.

Die S8-Serie verfügt über die bisher stärkste Saugleistung von Roborock mit 6.000 Pa. Die neue doppelte Gummiwalzenbürste verbessert die Schmutzaufnahme und schützt noch effektiver gegen das Verheddern von Haaren. Das macht den Sauger nicht nur für Menschen mit Haustieren besonders geeignet.

Beim S8 Pro Ultra wird zudem die Bürste im reinen Wischmodus und bei der Rückkehr des Saugroboters in die Dockingstation automatisch um bis zu 6 Millimeter angehoben, um in beiden Fällen eine Schmutzübertragung zu verhindern. Zudem ermöglicht dies auch, verschüttete Flüssigkeiten aufzuwischen, ohne den Saugroboter-Teil zu beschädigen.

Auch der Wischmopp hebt sich dank VibraRise bei der Reinigung von Teppichen automatisch an und schrubbt Böden mit einer Frequenz von 3.000 Bewegungen pro Minute mittels Schallwischtechnologie. Der S8 Pro Ultra verfügt jetzt über zwei Vibrationsmodule, die im Vergleich zum ursprünglichen Wischsystem eine höhere Effizienz bieten. Ausgestattet mit dem neuesten Hinderniserkennungs- und -vermeidungssystem von Roborock, kann die S8-Serie verschiedene Objekte auf ihrem Weg erkennen und um sie herum manövrieren.

Das neue RockDock Ultra-System von Roborock ist dabei besonders spannend: Es wird mit dem S8 Pro Ultra eingeführt und ermöglicht automatisches Waschen des Mopps, Entleeren des Staubes, das Nachfüllen des Wassertanks und eine automatische Selbstreinigung. Die neue integrierte Trocknungsfunktion mit Warmluft verhindert die Bildung von Schimmel und Gerüchen auf dem Mopp und dem Dock.

Roborock S8 : Saug- und Wischroboter für 699 Euro

: Saug- und Wischroboter für 699 Euro Roborock S8+ : Saug- und Wischroboter mit Absaugstation für 899 Euro

: Saug- und Wischroboter mit Absaugstation für 899 Euro Roborock S8 Pro Ultra: Saug- und Wischroboter mit RockDock für 1499 Euro

Die S8-Serie wird ab März 2023 in Deutschland verfügbar gemacht.

Roborock Dyad Pro: Optimierter Nass-Trockensauger

Der Roborock Dyad ist mein Wischsauger der Wahl und ist Zuhause immer noch im Einsatz. Der Roborock Dyad Pro liefert fortan mehr Power, eine leichtere Bedienung und ein noch besseres Reinigungsergebnis.

Der Dyad Pro besitzt mit DyadPower eine extrem starke Saugkraft von 17.000 Pa. Somit bekommt man die Möglichkeit, gleichzeitig effektiv zu saugen und zu wischen. Das garantiert eine kontrollierte und flexible Tiefenreinigung mit einem einzigen Gerät. Sogar kleinere Ecken und schwierige Bereiche des Hauses sind erreichbar, da das Gerät seitlich bis auf 1 Millimeter an die Wand heranreicht. Neu: Die Dosierung der Reinigungslösung wird intelligent angepasst, um ein besseres Ergebnis zu erzielen.

Dank der neuen Dual-Rollen, die sich sehr flexibel in alle Richtungen bewegen lassen, lässt sich der Dyad Pro angenehm leicht über den Boden bewegen. Der ultrastarke Akku hält mit einer Ladung bis zu 40 Minuten am Stück durch, was für rund 300 Quadratmeter Bodenreinigung reicht. Hinzu kommen der 900 Milliliter Frischwassertank und das 760 Milliliter große „Auffangbecken“ für Schmutzwasser. Dadurch ist meist ein Putzgang möglich, ohne nachfüllen zu müssen. Der Dyad Pro reinigt seine Walzen automatisch, wenn er angedockt ist, gefolgt von einer automatischen Selbsttrocknung, die Gerüche und Bakterienbildung effektiv verhindert.

Der Dyad Pro startet in Kürze in Deutschland und wird für 449 Euro erhältlich sein.