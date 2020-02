Fast jeden Tag gibt es neue Angebote rund um Mobilfunk- und Datentarife. Viele Anbieter wie sparhandy.de, handyflash.de, modeo.de und weitere bieten fast täglich neue Tarife zu meist guten Konditionen an. Um die Übersichtlichkeit für euch zu erhöhen, sammeln wir alle Angebote ab sofort in diesem Artikel.

Alle aktuellen Tarif-Angebote im Überblick

27. Februar 2020: Lange gab es keinen Eintrag mehr. Heute möchten wir euch auf einen Kracher aufmerksam machen. Bei Crash-Tarife gibt es zwei spannende Tarife. Für 1,99 Euro pro Monat gibt es 500 MB LTE (bis 25 MBit/s) und 100 Freiminuten im D-Netz. Für 4,99 Euro pro Monat gibt 1,5 GB LTE, 300 Freiminuten und 100 SMS im D-Netz. Die Anschlussgebühr entfällt. Die Tarife laufen jeweils 24 Monate. (zum Angebot)

22. November: Bei Mobilcom Debitel gibt es zum heute den „Green LTE 8 + 10 GB“ Tarif günstiger. Es gibt eine Flat für Telefonie und SMS, EU-Roaming ist auch dabei. In den ersten 24 Monaten gibt es neben den 8 GB LTE +10 GB on top. Der Tarif funkt im Telekom-Netz (max. 11,2 MBit/s). Der Preis pro Monat liegt bei 19,99 Euro statt 39,99 Euro, der Anschlusspreis kostet einmalig 19,99 Euro. StreamOn ist nicht mit dabei. (zum Angebot)

17. November: Bei vitrado.de gibt es aktuell den Tarif „CRASH Allnet Flat“ für monatlich 8,99 Euro statt 19,99 Euro. Ihr bekommt 4 GB LTE im Netz von Vodafone, eine Flat für Telefonie und SMS und EU-Roaming. Der Anschlusspreis entfällt. Der Vertrag läuft 24 Monate und sollte vor Ablauf rechtzeitig gekündigt werden. (zum Angebot)

2. Oktober: Bei Mobilcom-Debitel bekommt ihr aktuell eine sehr günstige Allnet-Flat im o2-Netz. Falls ihr damit kein Problem habt, dürft ihr euch auf 20 GB LTE-Volumen mit bis zu 225 Mbit/s freuen, für die euch monatlich nur 19,99 Euro abgebucht werden. Der praktischerweise monatlich kündbare Tarif hat eine Anschlussgebühr von 39,99 Euro. Normalerweise kostet der Tarif mit SMS- und Telefon-Flat 34,99 Euro pro Monat. (zum Angebot)

20. September: Braucht ihr passend zum neuen iPhone noch einen neuen Tarif? Dann Schaut mal bei Klarmobil rein. Dort bekommt ihr zum Geburtstag des Unternehmens eine 6 GB Allnet-Flat im LTE-Netz der Telekom mit bis zu 25 Mbit/s für nur 12,99 Euro pro Monat. Telefone und SMS sind unbegrenzt, natürlich ist auch EU-Roaming inklusive. Der Anschlusspreis ist mit 19,99 Euro angegeben, in Anbetracht der geringen monatlichen Kosten geht das aber noch in Ordnung. (zum Angebot)

24. August: Auch heute gibt es bei Crash-Tarife wieder ein spannendes Angebot. Eine Allnet-Flat im Telekom-Netz mit 12 GB LTE-Datenvolumen für nur 14,99 Euro bei 24 Monaten Vertragslaufzeit. Die Anschlussgebühr beträgt 19,99 Euro, 25 Euro Bonus gibt es bei einer Rufnummernmitnahme (bis zum 15.11.). Für 3 Euro Aufpreis gibt es ein Upgrade von 25 Mbit/s auf maximal 50 Mbit/s. Für weitere 5 Euro Aufpreis entfällt die Laufzeit und der Vertrag ist monatlich kündbar. (zum Angebot)

18. August: Heute haben wir einen spannenden Tarif für Einsteiger am Start. Bei Crash bekommt ihr 1 GB Datenvolumen im Vodafone-Netz mit 100 Frei-Minuten für nur 2,99 Euro pro Monat. Die Anschlussgebühr beträgt faire 4,99 Euro, bei einer Rufnummernmitnahme gibt es einen Bonus von 25 Euro. SMS kosten 9 Cent pro Stück. Wie uns appgefahren-Leser Henrik per Mail mitgeteilt hat, konnte er sogar LTE über die Hotline freischalten lassen. Wer nicht viel Datenvolumen braucht, bekommt so einen wirklich tollen und günstigen Vertrag. (zum Angebot)

18. Juli: Bei Modeo.de gibt es noch bis 13 Uhr den Datentarif Telekom Internet Flat 10.000 für 11,99 Euro monatlich. Ihr bekommt 10 GB LTE bis zu 150 Mbit/s, EU-Roaming und 3 Monate waipu.tv gratis. Eine Einmalzahlung von 9,90 Euro kommt noch on top. (zum Angebot)

25. Juni: Bei Modeo gibt es den Tarif „Telekom Flat Allnet Comfort“ für aktuell 4,99 Euro pro Monat. Es gibt 2 GB Internet ohne LTE, eine Allnet Flat für Telefonie sowie EU-Roaming. Die Anschlussgebühr kann man sich per SMS mit „AP frei“ an die 8362 erstatten lassen. Die monatlichen kosten betragen 4,99 Euro. Die Mindestlaufzeit liegt bei 24 Monaten. (zum Angebot)

21. Juni: Nach langer Zeit mal wieder richtig gute Angebote, dieses Mal bei Crash-Tarife über Klarmobil. Ihr bekommt eine Allnet-Flat mit 2 GB Datenvolumen und LTE im Telekom-Netz für nur 9,99 Euro pro Monat, alternativ stehen 4 GB für 13,99 Euro und 6 GB Highspeed-Volumen für 18,99 Euro zur Auswahl. Alle weiteren Tarif-Informationen findet ihr auf der verlinkten Sonderseite. (zum Angebot)

24. April: Bei Vitrado gibt es aktuell einen Wenignutzer-Tarif. 1 GB mit bis zu 21 Mbit/s (kein LTE) und 100 Freiminuten im Telekom-Netz gibt es für 3,99 Euro monatlich. Es gibt keinen Anschlusspreis, EU-Roaming ist inklusive. Bei Rufnummermitnahme gibt es 25 Euro Bonus. Ab dem 25. Vertragsmonat wird der reguläre Paketpreis von 9,99 Euro pro Monat berechnet. Kündigung 3 Monate zum Vertragslaufzeitende möglich. Automatische Vertragsverlängerung um jeweils 12 Monate. (zum Angebot)

21. März: Bei Mobilcom-Debitel gibt es aktuell ein spannendes Angebot rund um den o2 Free M. Bei dem Tarif bekommt ihr 10 GB LTE-Volumen und könnte danach mit bis zu 1 Mbit/s, also durchaus in tatsächlich noch brauchbarer Geschwindigkeit, weiter surfen. Zusammen mit einer Allnet-Flat für SMS und Telefonie sowie EU-Roaming kostet euch der zweijährige Tarif nur 14,99 Euro pro Monat, die Anschlussgebühr entfällt durch den Versand einer SMS mit dem Inhalt „AG DIMA“ an die 22240. Solltet ihr kein Problem mit dem o2-Netz haben, ein wirklich spannendes und günstige Paket. (zum Angebot)

15. März: Bei Handyflash bekommt ihr aktuell ein spannendes Angebot rund um den HomePod. In Kombination mit dem Vodafone DataGo M Datentarif, der euch 5 GB LTE-Volumen bietet, gibt es den HomePod für 4,95 Euro. Die Gesamtkosten über zwei Jahre betragen knapp 425 Euro, was angesichts des Preisvergleichs für den HomePod (aktuell ca. 309 Euro) ein guter Deal ist. (zum Angebot)

28. Februar: Es gibt mal wieder eine günstige Datenflat im Telekom-Netz. Über Modeo und Mobilcom-Debitel bekommt ihr die Telekom Internet-Flat 10.000 dank einer Auszahlung für zwei Jahre für nur 11,99 Euro, die kleiner bemessene Telekom Internet-Flat 4.000 kostet dank der Auszahlung 7,99 Euro pro Monat. Die Anschlussgebühr entfällt bei einer Werbeerlaubnis, die ihr im Anschluss natürlich widerrufen könnt. Bei beiden Datentarifen gibt es LTE mit bis zu 150 Mbit/s. (zum Angebot)

1. Februar: Bei Modeo gibt es den Tarif Magenta Mobil L im Telekom-Netz für nur 33,95 Euro pro Monat (statt 66,95 Euro). Ihr bekommt 10 GB LTE, eine Telefon- und SMS-Flat, EU-Roaming, eine Hotspot-Flat und StreamOn Music&Video. Die Anschlussgebühr wird nach einer SMS mit „AP frei“ an die 8362 erstattet. Zudem sind auch die Tarife Magenta Mobil S und M im Angebot. Hier gibt es alle Details.

30. Januar: Handyflash.de bietet zwei gute Datentarife im o2-Netz an. 10 GB LTE (danach mit 1 MBit/s weiter surfen) kosten pro Monat nur 7,49 Euro. Wenn es gleich 20 GB sein sollen, zahlt ihr pro Monat 12,49 Euro. Die Preise ergeben sich durch einen Cashback von 300 Euro beziehungsweise 420 Euro. Der Anschlusspreis in Höhe von 39,99 Euro entfällt. (zum Angebot)

28. Januar: Bei FLYmobile gibt es den Tarif Vodafone Smart XL mit 11 GB LTE Max, EU-Roaming, Telefon- und SMS-Flat für monatlich 19,99 Euro (zum Angebot). Vom Anbieter gibt es eine monatliche Gutschrift auf den Basispreis, vom Konto werden euch also jeden Monat 19,99 Euro abgebucht. Wer nicht kündigt, zahlt ab dem 25. Monat 46,99 Euro. Optional kann die Gutschrift auch einmalig komplett auf das Vodafone Kundenkonto erfolgen. Den Anschlusspreis in Höhe von 39,99 Euro könnt ihr euch über die MeinVodafone-App zurückholen. Dieser Tarif richtet sich an Neukunden.

25. Januar: In Zusammenarbeit mit Logitel bietet Crash-Tarife ab heute zwei echte Kracher im Vodafone-Netz an. Ihr habt die Auswahl zwischen den folgenden beiden Paketen:

Crash Smartphone Flat

2 GB Internet-Flatrate mit bis zu 42,2 Mbit/s

100 Freiminuten

4,99 Euro Grundgebühr

Crash Allnet Flat

4 GB Internet-Flatrate mit bis zu 21,6 Mbit/s

Telefon- und SMS-Flat in deutschen Netze

9,99 Euro Grundgebühr

Zwei echte Kracher, die im Prinzip nur einen Haken haben: LTE ist nicht mit dabei, sondern nur 3G. Beide Angebote findet ihr hier.

11. Dezember: Modeo hat noch einmal nachgelegt und die Datenflat im Telekom-Netz ordentlich aufgemotzt. Zwar bekommt ihr weiterhin 4 GB LTE-Volumen für 9,99 Euro oder 10 GB LTE für 13,99 Euro. Ab sofort könnt ihr mit dem Sonos Play:1 aber eine sehr attraktive Zugabe wählen, die es für nur einmalig 85 Euro mit dazu gibt. Selbst bei sehr guten Angeboten im Netz kommt man hier nicht unter 135 Euro, aktuell liegt der Preisvergleich bei 165 Euro. Ansonsten haben sich die Details des Vertrags im Vergleich zum 7. Dezember nicht geändert. (zum Angebot)

7. Dezember: Bei Modeo bekommt ihr aktuelle eine attraktive Datenflat im LTE-Netz der Telekom zu einem guten Preis. Für 10 GB Datenvolumen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 150 Mbit/s zahlt ihr monatlich nur 13,99 Euro. Falls ihr gar nicht so viel Volumen benötigt, gibt es alternativ auch 4 GB für 9,99 Euro pro Monat. Die Anschlussgebühren ihn Höhe von 39,99 Euro kann man durch eine Werbeeinwilligung sparen, die man später natürlich wiederkaufen kann. Richtig interessant wird der Deal durch die Tatsache, dass man für einen einmaligen Aufpreis in Höhe von 29 Euro einen UE Boom 2 Lautsprecher mit dazu bekommt. Dieser kostet im Internet-Preisvergleich aktuell knapp 80 Euro. (zum Angebot)

1. Dezember: Bei Handyflash.de gibt es einen tollen Datentarif im Netz der Telekom günstiger. 10 GB LTE mit bis zu 150 Mbit/s gibt es über Mobilcom Debitel inklusive EU-Roaming für monatlich nur 12,99 Euro. Die Anschlussgebühr in Höhe von 40 Euro gibt es zurück, wenn man eine Werbeeinwilligung gibt (die man später zurückziehen kann). Nach Ablauf kostet der Tarif 29,99 Euro, also rechtzeitig kündigen. (zum Angebot)

28. November: Bei Modeo gibt es aktuell den Smart Surf 1 GB LTE Tarif mit 50 Minuten und 50 SMS im O2-Netz für monatlich nur 3,99 Euro. Den Anschlusspreis kann man sich mit einer SMS an die 8362 mit „AP frei“ sparen. Zusätzlich gibt es noch 6 Monate waipu.tv im Wert von 60 Euro kostenlos dazu. Hier findet ihr alle Details zum Angebot.

28. September: Ihr seid auf der Suche nach einem passenden Datentarif für euer iPad oder euren Surfstick? Dann hat Mobilcom-Debitel aktuell etwas spannendes auf Lager. Für nur 7,99 Euro im Monat gibt es die Telekom Internet Flat 4.000 mit LTE und Geschwindigkeiten von bis zu 150 Mbit/s, natürlich inklusive EU-Roaming und ohne Datenautomatik sowie 4 GB Highspeed-Volumen. Den Anschlusspreis von 39,99 Euro könnt ihr euch sparen, wenn ihr dem Anbieter eine Werbeeinwilligung gebt, die sich natürlich im Anschluss auch widerrufen lässt. (zum Angebot)

21. September: Bei Mobilcom-Debitel bekommt ihr aktuell einen richtig guten Vertrag im Vodafone-Netz zum kleinen Preis. Für 22 Euro bekommt ihr eine Allnet-Flat inklusive SVS-Flat mit 6 GB LTE-Volumen und maximal 500 Mbit/s. Die monatliche Grundgebühr in den ersten 24 Monaten beträgt dabei nur 22 Euro – direkt auf der Rechnung, ohne irgendwelche Auszahlungen. (zum Angebot)

5. September: Wir hatten schon lange keinen interessanten Tarif mehr, da kommt dieses Sparangebot beim Billig-Anbieter WinSim im o2-Netz gerade richtig. Für 5,99 Euro bekommt ihr 1 GB Datenvolumen mit deaktivierbarer Datenautomatik sowie einer Allnet-Flat inklusive SMS. Mir persönlich würde 1 GB bei weitem nicht reichen, aber für meine Eltern wäre das beispielsweise mehr als ausreichend. Auf Wunsch bekommt ihr sogar eine monatliche Laufzeit, zahlt dann aber eine etwas höhere Anschlussgebühr. (zum Angebot)

12. Juli: Bei FLYmobile gibt es den Tarif „Vodafone Smart XL“ für nur 21,99 Euro im Monat. Ihr bekommt eine Telefon- und SMS-Flat, 11 GB LTE Max und EU-Roaming. Den Preis erreicht ihr über eine monatliche Gutschrift, optional ist auch eine einmalige Auszahlung in Höhe von 600 Euro auf das Vodafone Kundenkonto möglich. Nach 24 Monaten kostet der Tarif wieder 51,99 Euro. (zum Angebot)

12. Juni: Bei Mobilcom-Debitel bekommt ihr noch bis Ende des Monats einen sehr spannenden Vodafone-Tarif, der ganz ohne irgendwelche Auszahlungen und Prämien sehr gute Leistungen bietet. Für 22 Euro gibt es 6 GB LTE-Datenvolumen mit bis zu 500 Mbit/s sowie eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS. EU-Roaming ist natürlich dabei, eine Datenautomatik gibt es nicht. Der Anschlusspreis wird euch nach einer SMS erstattet. (zum Angebot)

14. Mai: Bei FLYmobile gibt es aktuell einen richtigen Kracher! Der Tarif „Vodafone Smart XL WM“ (SIM only) beinhaltet 11 GB LTE mit bis zu 500 MBit/s, Telefon- und SMS-Flat sowie EU-Roaming. Pro Monat kostet der Tarif nur 19,99 Euro! Die SpeedOn-Option ist deaktiviert, falls ihr wirklich 11 GB verbraucht habt, werdet ihr gedrosselt. Eigentlich werden 46,99 Euro fällig, allerdings gibt es eine monatliche Gutschrift in Höhe von 27 Euro, optional könnt ihr auch den Vollpreis zahlen und bekommt eine einmalige Auszahlung in Höhe von 648 Euro. Der Vertrag läuft 24 Monate und sollte vor Ablauf fristgerecht gekündigt werden. (zum Angebot)

26. April: Bei Handyflash gibt es den Tarif „Blau Allnet XL“ mit 5 GB LTE mit bis zu 21,6 MBit/s, Telefonie-, SMS- und EU-Roaming Flat für monatlich 14,99 Euro. Die Anschlussgebühr entfällt. Was den Vertrag besonders macht? Ihr bekommt zwei Ultimate Ears Wonderboom kostenlos dazu, die einen Wert von 130 Euro haben. Das Angebot endet am 30. April 2018. (zum Angebot)

5. April: Bei Modeo gibt es via Mobilcom Debitel einen neuen Sim-only Tarif im Vodafone-Netz. Für 22 Euro monatlich auf der Rechnung gibt es eine Flat in alle dt. Netze, 6 GB LTE mit bis zu 500 Mbit/s, SMS-Flat und EU-Roaming. Zudem gibt es einen 100 Euro Holidaycheck-Gutschein on top. Die Anschlussgebühr in Höhe von 40 Euro wird erstattet, wenn ihr eine SMS mit „AP frei“ an die 8362 sendet. Der Vertrag läuft 24 Monate und sollte vor Ablauf gekündigt werden. (zum Angebot)

19. März: Bei Modeo bekommt ihr aktuell die Magenta-Tarife der Telekom dank Auszahlungen zu rechnerisch sehr guten Preisen. 4 GB LTE-Datenvolumen mit bis zu 300 Mbit/s, sowie Flatrates für Telefon, SMS und Telekom-Hotspots bekommt ihr zusammen mit StreamOn-Music für rechnerisch 24,95 Euro pro Monat. Junge Leute von 18 bis 26 Jahren bekommen sogar 6 GB Datenvolumen und StreamOn-Video zum gleichen Preis. (zu den Angeboten)

14. März: Ab sofort gibt es auch bei Klarmobil die neuen schnellen Highspeed-Tarif im Telekom-Netz der vierten Generation zum Sparpreis. Für eine Allnet-Flat mit Datengeschwindigkeiten mit bis zu 50 Mbit/s zahlt ihr 19,99 Euro, 24,99 Euro oder 29,99 Euro für 2, 4 oder 8 GB Highspeed-Volumen. Insbesondere den Tarif mit 8 GB Datenvolumen finde ich persönlich sehr interessant, die großen Anbieter wie Vodafone oder Telekom können hier nicht mithalten. (zu den Angeboten)

8. März: Handyflash unterbietet die Bestpreise der vergangenen Wochen und bietet heute einen Datentarif im LTE-Netz von Vodafone mit 12 GB Highspeed-Volumen an. Da die Auszahlung auf 360 Euro erhöht wurde, beträgt die rechnerische Grundgebühr für die ersten zwei Jahre nur noch 12,49 Euro. Nicht vergessen dürft ihr die Kündigung des Vertrags und der Bonus-Optionen, um die man beim Abschluss leider nicht herum kommt. (zum Angebot)

7. März: Im Telekom-Netz hat Congstar gestern ja interessante LTE-Tarife gestartet. Falls ihr auf das D-Netz verzichten könnt, wird es heute bei Handyflash noch günstiger. Den Tarif Allnet XL von Blau bzw. o2 bekommt ihr dauerhaft für 14,99 Euro, also auch nach der Laufzeit von 24 Monaten. Die Leistungen können sich mit 5 GB LTE-Datenvolumen sowie einer Telefon- und SMS-Flat absolut sehen lassen, EU-Roaming ist natürlich dabei, eine ungeliebte Datenautomatik dagegen nicht. Die Geschwindigkeit ist zwar auf 21,6 Mbit/s begrenzt, wichtiger finde ich aber den Zugriff auf das LTE-Netz. Auf dem Smartphone sollte die maximale Download-Geschwindigkeit ohnehin noch ausreichend sein. Praktisch: Ihr könnt eure Rufnummer mitnehmen und zahlt keine Anschlussgebühr. (zum Angebot)

20. Februar: Bei vitrado.de gibt es aktuell zwei günstige Datentarife im Telekom-Netz. Für monatlich 8,99 Euro gibt es 4 GB LTE, für 13,99 Euro gleich 10 GB LTE mit bis zu 150 MBit/s. Der Anschlusspreis wird nach einer SMS mit „AG DIMA“ an die 22240 erstattet, EU-Raoming ist inklusive und eine Datenautomatik gibt es nicht. Der Vertrag wird mit mobilcom debitel geschlossen.

15. Februar: Wer auf LTE verzichten kann, bekommt heute einen sehr attraktiven Tarif von Mobilcom-Debitel im Vodafone-Netz. Für 4,99 Euro im Monat bekommt ihr 2 GB Internet-Volumen, jeweils 50 Frei-Minuten und Frei-SMS sowie EU-Roaming und eine weltweite Hotspot-Flat. Obendrauf gibt es einen 20 Euro Amazon-Gutschein als Prämie. Der einzige kleine Haken, abgesehen vom Verzicht auf LTE: Zusätzliche SMS und Minuten kosten 29 Cent. Insgesamt aber ein richtig guter Preis. (zum Angebot)

8. Februar: Bei Vitrado gibt es aktuell einen günstigen Tarif im Telefonica-Netz für monatlich 3,99 Euro. Enthalten sind 1 GB Internet (max. 21,6 MBit/s), 50 Freiminuten, EU Roaming und 50 Frei-SMS. Zudem gibt es einen 10 Euro Amazon-Gutschein on top, der Anschlusspreis in Höhe von 39,99 Euro entfällt, ebenso die Versandkosten. Eine Datenautomatik gibt es nicht. (zum Angebot)

1. Februar: Bei vitrado.de gibt es aktuell den Tarif „Vodafone RED M“ für 22 Euro. Der Anschlusspreis kann per SMS mit „AG DIMA“ an die 22240 binnen zwei Wochen erstattet werden. Enthalten sind 4 GB LTE, Allnet-Flat für Telefonie & SMS, EU-Roaming und GigaDepot. Eine Datenautomatik gibt es nicht, zudem sollte man auch den Video-Pass nutzen können. 22 Euro pro Monat sind definitiv ein sehr guter Preis, der Vertrag wird natürlich über 24 Monate geschlossen. Der Anbieter ist Mobilcom Debitel.(zum Angebot)

19. Januar: Bei Vitrado gibt es einen Vodafone-Tarif für monatlich nur 4,99 Euro statt 16,99 Euro. Enthalten sind 2 GB Internetflat mit bis zu 14,4 MBit/s (kein LTE!), 50 Frei-Minuten, 50 Frei-SMS, EU-Roaming sowie eine weltweite HotSpot-Flat für „Freenet Hotspots“. Der Anschlusspreis entfällt, die monatlichen Kosten betragen 4,99 Euro direkt auf der Rechnung. Nach 7-8 Wochen gibt es zusätzlich einen 10 Euro Amazon-Gutschein on top. (zum Angebot)

4. Januar: Handyflash hat in Zusammenarbeit mit Mobilcom-Debitel einen echten Kracher im Telekom-Netz neu aufgelegt. Dank Rabatten und Auszahlungen erhaltet ihr in den ersten zwei Jahren den Telekom Magenta Mobil M für effektiv 21,95 Euro. Enthalten ist nicht nur eine Allnet- und SMS-Flat, sondern auch 4 GB LTE mit bis zu 300 Mbit/s, eine Hotspot-Flat und unlimitiertes Musik-Streaming mit StreamOn-Music. Junge Leute zwischen 18 und 26 Jahren bekommen sogar 6 GB Datenvolumen und StreamOn Video bei sonst gleichen Konditionen. Alle weiteren Informationen findet ihr auf der Aktionsseite. (zum Angebot)

18. Dezember: Und wieder ist es Handyflash mit einem starken Angebot. Ihr bekommt die mobilcom-debitel Telekom Internet-Flat 10 GB samt LTE mit bis zu 150 Mbit/s für nur 11,99 Euro im Monat. Möglich gemacht wird das durch eine Anzahlung in Höhe von 72 Euro, die ihr auf die monatliche Zahlung von 14,99 Euro anrechnen könnt. So günstig war der Tarif schon lange nicht mehr, zumal die Einrichtungsgebühr erstattet werden kann. Telefonie ist mit diesem reinen Datentarif leider nicht möglich. (zum Angebot)

11. Dezember: Falls euch die 1 GB vom letzten Angebot zu wenig waren, bekommt ihr jetzt bei Handyflash die doppelte Ladung. Der Tarif mobilcom-debitel Vodafone Smart Surf 2 GB samt 50 Frei-Minuten und Frei-SMS pro Monat kostet heute nur 4,99 Euro. Der Vertrag läuft über zwei Jahre, die Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 Euro kann erstattet werden. Kleines Manko: Es ist leider kein LTE mit an Board. Für Wenig-Nutzer aber vielleicht trotzdem eine sehr interessante Option. (zum Angebot)

6. Dezember: Bei Mobilcom Debitel gibt es heute einen Tarif von o2 für nur 2,99 Euro im Monat. Dafür gibt es 1 GB LTE, 50 Freiminuten, 50 SMS sowie EU-Roaming. Eine Datenautomatik gibt es nicht. Der Tarif kostet sonst 11,99 Euro, durch eine monatliche Gutschrift von 9 Euro reduziert sich der monatliche Preis auf 2,99 Euro. Die Anschlussgebühr entfällt. (zum Angebot)

30. November: Bei Modeo bekommt ihr heute einen sehr interessanten Tarif für alle, die ihr iPhone nicht übermäßig nutzen. Für nur 4,99 Euro gibt es zwei Jahre lang den mobilcom-debitel Vodafone Smart Surf mit 2 GB Datenvolumen, allerdings ohne LTE. Obendrauf gibt es EU-Roaming sowie jeweils 50 Frei-Minuten und SMS in alle deutschen Netze. Die Anschlussgebühr beträgt 0 Euro. (zum Angebot)

16. November: Bei Handyflash gibt es ein super Angebot mit dem iPhone 8 im Vodafone-Netz. Noch bis morgen könnt ihr euch den folgenden Flash-Deal sichern: Das iPhone 8 mit 64 GB in einer Farbe eurer Wahl mit dem Vodafone Smart L inklusive 5 GB LTE-Highspeed-Volumen sowie einer Telefon- & SMS-Flat in alle deutschen Netze für 41,99 Euro pro Monat. Das iPhone 8 gibt es für 99,95 Euro dazu, für 199,95 Euro bekommt ihr das iPhone 8 Plus. Wenn man bedenkt, dass die Geräte im freien Handel über 700 respektive 800 Euro kosten, ist das ein richtig guter Deal. Die Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 Euro könnt ihr euch nach der Aktivierung über die Vodafone-App erstatten lassen. (zum Angebot)

20. Oktober: Bei Mobilcom-Debitel bekommt ihr aktuell einen günstigen Tarif im o2-Netz. Für 13,98 Euro im Monat gibt es eine Allnet-Flat mit 5 GB Datenvolumen inklusive LTE und EU-Roaming. Um 19,99 Euro Anschlusskosten kommt ihr nicht herum, dafür entfällt die unbeliebte Datenautomatik, die es bei den vergleichbar günstigen Tarifen der Drillisch AG (WinSim & Co) gibt. Insbesondere das dürfte den Tarif interessant machen, denn die Datenautomatik ist eine echte Kostenfalle. (zum Angebot)

7. September: Dieses Mal ist wieder Handyflash an der Reihe. Geboten bekommt ihr heute mehrere Datentarife über Mobilcom Debitel. Im Telekom-Netz gibt es beispielsweise 10 GB Highspeed-Volumen mit LTE für 13,99 Euro, alternativ könnt ihr bei Vodafone 12 GB für 14,99 Euro pro Monat surfen. Die Anschlussgebühr wird bei allen Tarifen nach einer SMS erstattet. Wie immer sind die Verträge nicht zur Telefonie geeignet, sie sind nur zum Surfen mit dem iPad oder einem Surfstick gedacht. (zum Angebot)

28. August: Logitel bietet ein Allnet-Tarif mit 2 GB LTE im Telekom-Netz für monatlich effektiv 16,95 Euro an. EU-Roaming ist inklusive, die Anschlussgebühr wird nach einer SMS mit „AP frei“ an die 8362 als Guthaben erstattet. Der Tarif wird monatlich auf 26,95 Euro rabattiert, zusätzlich gibt es ein Aktionsguthaben von 240 Euro – effektiv zahlt man also 16,95 Euro monatlich. Der Vertrag wird mit mobilcom debitel geschlossen und ist auch in der Friends-Variante (für 18-25 Jährige) zum gleichen Preis mit 4 GB LTE verfügbar. Wie immer beträgt die Laufzeit 24 Monate, der Vertrag sollte fristgerecht gekündigt werden, ansonsten zahlt man ab dem 25. Monat 44,95 Euro.

29. Juli: Bei Logitel gibt es zwei tolle Tarife für kleines Geld. Im „Klarmobil Smart 400“ gibt es 400 MB Internet mit bis zu 21 MBit/s, 100 Freiminuten, 25 Euro Wechselbonus, EU-Roaming und 9,95 Euro Anschlussgebühr für monatlich 2,95 Euro. Der Tarif „Klarmobil Smart Flat 1000 Aktion“ beinhaltet 1 GB Internet, 100 Freiminuten, 25 Euro Wechselbonus, EU-Roaming und 9,95 Euro Anschlussgebühr für monatlich 4,95 Euro. Die Tarife funken im D-Netz.

25. Juli: Bei Handyflash gibt es den 10 GB starken Datentarif im Telekom-Netz mit LTE mit bis zu 150 MBit/s für monatlich 13,99 Euro. Zusätzlich enthalten ist EU-Roaming. Die 40 Euro teure Anschlussgebühr könnt ihr sparen, wenn ihr innerhalb von 6 Wochen eine SMS mit „AP frei“ an die 8362 sendet. Einmalig müsst ihr 1 Euro bezahlen. Der Tarif wird über Mobilcom Debitel abgeschlossen und läuft 24 Monate. (zum Angebot)

27. Juni: Sparhandy hat einen sehr interessanten Deal rund um seine eigenen Allnet-Flats im Telekom-Netz am Start. Durch eine Preisreduzierung bekommt ihr eine Allnet-Flat mit 10 GB Datenvolumen für nur 19,90 Euro im Monat. Zwar müsst ihr auf LTE verzichten, dürft dafür aber das sehr gute Netz der Telekom nutzen. Di Anschlussgebühr beträgt 14,90 Euro, dafür bekommt ihr eine Wunschrufnummer oder könnt eure bisherige Nummer mitnehmen. Und natürlich kann der Tarif auch ohne zusätzliche Kosten im EU-Ausland verwendet werden. (zum Angebot)

15. Juni: Bei Klarmobil gibt es seit heute zwei neue Tarife, die natürlich mit EU-Roaming im Telekom-Netz genutzt werden können. Für 16,85 Euro pro Monat gibt es 5 GB Datenvolumen, für 24,85 Euro bekommt ihr sogar 10 GB Datenvolumen. Jeweils inklusive ist eine Telefon-Flat, beim großen Tarif gibt es sogar noch ein SMS-Flat. Hinzu kommt jeweils ein Anschlusspreis von 19,95 Euro und einen Bonus von 25 Euro bei Rufnummernmitnahme. Im Telekom-Netz seid ihr auf jeden Fall vorne dabei, lediglich auf LTE müsst ihr leider verzichten. Andernfalls wären die Tarife aber wohl auch doppelt so teuer. (zum Angebot)

31. Mai: Aktuell bietet Mobilcom Debitel im Netz von o2 folgenden Tarif an. Es gibt 3 GB LTE mit maximal 21 MBit/s, 100 Frei-Minuten und 100 Frei-SMS für monatlich 8,99 Euro. Jeden Monat gibt es einen Rabatt von 16 Euro auf den Tarif, der automatisch auf der Rechnung gutgeschrieben wird, um auf den besagten Preis zu kommen. Der Anschlusspreis in Höhe von 39,99 Euro entfällt. Eine Datenautomatik gibt es nicht. Wie immer gilt auch hier: Den Vertrag sollte man fristgerecht kündigen, damit keine teuren Folgekosten entstehen. (zum Angebot)

17. Mai: handyflash.de bietet im Vodafone-Netz einen neuen Tarif inklusive iPhone 7 an. Der Tarif bietet euch 2,5 GB LTE mit bis zu 500 MBit/s sowie unbegrenzte Telefonie und SMS – EU-Roaming ist ebenfalls enthalten. Die Anschlussgebühr könnt ihr euch über die MeinVodafone-App erstatten lassen. Das iPhone 7 mit 32 GB kostet einmalig 29,99 Euro, zudem gibt es das Cocar Multimediasystem (Navigation, Hotspot, Bluetooth, Dashcam usw.) im Wert von 299 Euro on top. Die Grundgebühr für Tarif inklusive iPhone liegt bei 39,99 Euro. (zum Angebot)

15. Mai: klarmobil.de startet heute mit einem neuen Tarif-Angebot. Im Telekom-Netz gibt es 400 MB Internet mit bis zu 21 Mbit/s und 100 Freiminuten für monatlich 1,95 Euro statt 5,95 Euro. Einen Bonus von 25 Euro gibt es bei Rufnummernmitnahme, der Anschlusspreis liegt bei 9,95 Euro. Der Tarif richtet sich an Einsteiger, die mit nur 400 MB Internet im Monat auskommen. Die Laufzeit beträgt 24 Monate, die Kündigung sollte fristgerecht eingehen, damit ihr keine teure Folgekosten zahlen müsst. (zum Angebot)

9. Mai: Mobilcom-Debitel hat das bekannte Angebot noch einmal ein wenig aufgemotzt und bietet euch bei gleicher Leistung ab sofort einen 40 Euro Gutschein für oben drauf. Aus der Grundgebühr ihr Höhe von 8,99 Euro werden so rechnerisch nur noch 7,32 Euro. Dafür bekommt ihr weiterhin 3 GB LTE-Volumen mit bis zu 21 Mbit/s, 100 Frei-Minuten und 100 SMS in alle Netze. Datenautomatik und Anschlussgebühr gibt es nicht, ab dem 15. Juni ist die Nutzung im EU-Ausland kostenlos. (zum Angebot)

27. April: Bei handyflash.de gibt es einen günstigen Einsteigertarif mit LTE. Für 5,99 Euro monatlich auf der Rechnung gibt es eine Telefonie- und Internet-Flat mit 1 GB LTE mit bis zu 50 Mbit/s im o2-Netz. Die Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 Euro wird nach einer SMS mit „AP frei“ an die 8362 erstattet. Der Vertrag wird mit Mobilcom Debitel geschlossen, nach 24 Monaten fällt die reguläre Grundgebühr von 19,99 Euro an. Von daher: Immer an eine fristgerechte Kündigung denken. Das Angebot ist bis zum 15. Mai, 17 Uhr gültig. (zum Angebot)

27. April: Bei modeo.de gibt es aktuell ein Allnet-Tarif mit 4 GB Datenvolumen für monatlich 14,85 Euro. Ihr surft mit bis zu 42,2 Mbit/s, müsst aber auf LTE verzichten. Eine Telefon- und SMS-Flat ist mit dabei, der Tarif funkt dabei im D-Netz. Die Anschlussgebühr wird erstattet, bei Rufnummermitnahme gibt es 50 Euro Bonus, wenn ihr eine SMS mit „klarmobil“ an die 72961 sendet. Der Vertrag kommt mit Mobilcom Debitel zustande und läuft 24 Monate. Ab dem 25. Monat beträgt die Grundgebühr 34,85 Euro. Bitte denkt demnach an eine fristgerechte Kündigung. (zum Angebot)