Ugreen: Rabattaktion auf tragbare Powerstations und Solarpanels

Die bei uns im Blog mittlerweile wohlbekannte Marke Ugreen bietet vom 11. bis zum 18. September 2023 Rabatte auf viele der eigenen Produkte an. So wird die Ugreen Portable Powerstation PowerRoam 1200W bei Amazon für 759,99 Euro anstatt für 1.199 Euro erhältlich sein. Das entspricht einem Rabatt von 37 Prozent.

Die Powerstation 1200W zeichnet sich durch ihr tragbares und kompaktes Design aus und erhielt dafür den Red Dot Award. Bei einer Kapazität von 1024Wh sowie einer Nennleistung von 1200W und einer Spitzenleistung von 2500W ist die Powerstation ideal für Outdoor-Camping oder als Backup für zu Hause geeignet. Dank der fortschrittlichen PowerZip-Technologie kann die Powerstation 1200W in nur 50 Minuten von Null auf 80 Prozent und in 1,5 Stunden vollständig aufgeladen werden.

Mit Solarkraft Geld sparen und die Umwelt schonen

Neben der Powerstation 1200W ist auch der Ugreen Solargenerator 1200W mit 200W Solarpanel aktuell für 999,99 Euro bei Amazon erhältlich. Interessierte sparen dadurch 600 Euro, was einem Preisnachlass von 38 Prozent entspricht. Das faltbare Solarpanel kann bis zu 23 Prozent der Sonnenenergie in Strom umwandeln und die Powerstation 1200W umweltfreundlich mit zwei 200-W-Solarmodulen in drei Stunden vollständig aufladen. Nutzer und Nutzerinnen können ihre Powerstation 1200W damit jederzeit und von überall aus wieder aufladen und sind damit nicht von externen Stromquellen abhängig.

Weitere Angebote

Zudem werden im Rahmen der Rabattaktion auch die Powerstation 600W mit Solarpanel 100W für 629,99 Euro (entspricht einem Rabatt von 32 Prozent) sowie das Ugreen Faltbare Solarpanel 200W für 281,75 Euro (entspricht einem Rabatt von 15 Prozent) auf Amazon angeboten.

