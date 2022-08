Nanoleaf Hexagons: Großes Starter-Set derzeit für 199 Euro im Angebot

Wer sich ein wenig mit dem Thema Smart Home und Beleuchtung beschäftigt, der ist ganz sicher schon einmal über Nanoleaf gestolpert. Mittlerweile bietet das Unternehmen aus Kanada zahlreiche Produkte an, besonders interessant ist die Shapes-Serie. Hier lassen sich LED-Panels in unterschiedlichen Formen miteinander kombinieren.

Die Nanoleaf Shapes Hexagons, das sind natürlich leuchtende Sechsecke, gibt es heute bei MediaMarkt als Angebot des Tages zu einem besonders attraktiven Kurs. Für ein großes Starter-Set mit Netzteil, Controller und 15 LED-Panels werden nur 199 Euro verlangt. Der aktuelle Internet-Preisvergleich liegt bei 237 Euro.

Natürlich sind 199 Euro immer noch etwas mehr, als bei den etwas kleineren Starter-Sets von Nanoleaf, die üblicherweise mit neun Panels ausgeliefert werden. Andererseits muss man sagen, dass man mit 15 Sechsecken deutlich mehr Möglichkeiten hat, immerhin lassen sich die Module ja nach Lust und Laune zusammenstecken.

Gesteuert wird das ganze dann über die Nanoleaf-App. Hier stehen verschiedene Szenen und Animationen zur Verfügung, diese können dann auch in HomeKit übertragen und dort per Automation oder Siri ausgelöst werden. Ebenfalls spannend: Jedes Sechseck hat eine berührungsempfindliche Oberfläche, die sogar als Schalter in HomeKit konfiguriert werden kann.