Love You To Bits+: Tolles Abenteuer landet auf Apple Arcade

In der vergangenen Woche ist Jetpack Joyride auf Apple Arcade gelandet und am heutigen Freitag gibt es eine weitere Top-Empfehlung für alle, die Apples Spiele-Abo gebucht haben. Love You To Bits+ (App Store-Link) ist als Klassiker aus dem App Store auch auf Apple Arcade gelandet. Die reguläre Version des Spiels kostet 3,99 Euro, mit einem aktiven Abonnement von Apple Arcade könnt ihr es jetzt einfach so aus dem App Store laden.

Love You To Bits kommt im deutschen App Store bei fast 400 Bewertungen auf einen Schnitt von 4,9 Sternen und das ist aus meiner Sicht mehr als verdient. Auch wenn das Spiel schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, sieht es immer noch fantastisch aus. Die Geschichte und die Rätsel sind noch fantastischer. Aber was genau erwartet euch in Love You To Bits?

Das erwartet euch in Love You To Bits

Im Mittelpunkt des Abenteuers steht Weltraum-Novize Kosmo. Nach einem schlimmen Unfall wurden die Einzelteile seiner Roboterfreundin Nova im Weltall verteilt und Kosmo möchte unbedingt alle Teile wiederfinden, um Nova reparieren zu können. Da diese Aufgabe gar nicht so einfach ist, liegt es an uns, dem kleinen Kosmo bei seiner abenteuerlichen Reise über viele verschiedene Planeten zu helfen.

Love You To Bits hat mich mit seiner liebevollen Aufmachung und der gesamten Art und Weise, in der das Spiel präsentiert wird, absolut begeistern können. Das in vielen verschiedenen Sprachen verfügbare Spiel verzichtet beinahe komplett auf Text, stattdessen gibt es nur ein kleines interaktives Tutorial. Eigentlich müsst ihr euch an dieser Stelle nur eines merken: Irgendwie kann alles angefasst, bewegt oder aufgehoben werden, auch wenn es manchmal einfach nur unnützes Zeugs ist, das für das Spiel gar keinen Belang hat.

Wirklich klasse ist, dass man in Love You To Bits nicht einfach nur von links nach rechts durch die Level läuft, sondern sein Köpfchen tatsächlich anstrengen muss. Immer wieder gibt es kleine Rätsel, die gelöst werden müssen, um an die Einzelteile der Roboterfreundin Nova zu gelangen. Oftmals müssen bestimmte Gegenstände gesammelt und richtig eingesetzt werden, um an das Ziel zu gelangen. Da die ersten Level aber relativ einfach gestaltet sind, ist der Einstieg in das Spiel dennoch nicht zu schwer.